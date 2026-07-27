ตรวจพบหนึ่งในปืนยิงถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส เคยใช้เป็นอาวุธสังหารอดีตปลัด อ.จะแนะพร้อมแฟนสาว

นราธิวาส - เจ้าหน้าที่ทราบผลตรวจปืนยิงถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามีแล้วมีทั้งหมด 14 กระบอก หนึ่งในนั้นเป็นอาวุธสังหารอดีตปลัด อ.จะแนะและแฟนสาวเสียชีวิต
ความคืบหน้าเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไปป์บอมบ์ถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 4509 เสียชีวิต 5 นาย ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 6 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุด วันนี้ (27 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดี ได้รับทราบผลการตรวจสอบปลอกกระสุนปืน 3 ชนิด คือ เอ็ม 16 อาก้า และอาวุธปืนพก ขนาด 9 ม.ม. จำนวนกว่า 200 ปลอก ที่คนร้ายรวม 13 คน ใช้ก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ โดยพบว่า อาวุธปืนที่คนร้ายใช้มีจำนวนทั้งสิ้น 14 กระบอก มีคนร้ายบางคนใช้อาวุธปืน 2 กระบอก ซึ่งหนึ่งในสิบสี่กระบอก คนร้ายเคยใช้ก่อเหตุยิงนายมนต์ชัย จิตกมลกานต์ อดีตปลัดอำเภอจะแนะ พร้อมแฟนสาวเสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 69
ส่วนแนวทางในการสืบสวนสอบสวนเบาะแสของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า เป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวรับผิดชอบในพื้นที่ 5 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส คือ เจาะไอร้อง ระแงะ รือเสาะ จะแนะ และศรีสาคร ที่ส่งสมาชิกแนวร่วมใน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คนบ้าง 3 คนบ้าง ร่วมปฏิบัติการณก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี โดยมีนายอซีซัน มะดาเอ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับ 1 คน ในคดีนี้ เป็นหัวหน้าชุดในการลงมือปฏิบัติการณ์
ด้านปฏิบัติการณ์ไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษร่วม 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ที่ไล่ล่ากลุ่มแกนนำผู้ก่อความไม่สงบ 4 คน ที่ร่วมก่อเหตุ หลังหลบหนีเคลื่อนไหวไปกบดานบนเทือกเขาเมาะแต ในพื้นที่เขตรอยต่อ 3 อำเภอ คือ ระแงะ จะแนะ และศรีสาครนั้น คือ 1.นายมะซาฟี ตีโม 2.นายอับดุลเลาะห์ มะแซ 3.นายอิสมาแอล แจ๊ะแว และ 4.นายอาซีซัน มะดาเอ เป็นวันที่ 2 แล้ว เจ้าหน้าที่ยังคงเดินลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ตีวงล้อมกระชับพื้นที่ให้แคบลง แต่พบอุปสรรคในเรื่องของฝนที่ตกลงมาในช่วงค่ำของพื้นที่บางจุด ทำให้ล่าช้าจากเป้าหมายที่วางไว้ โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มีการบูรณาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บนป่าเขากับทางเจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นที่ ที่มีการใช้โดรนในการบินตรวจสอบจุดพื้นที่ต้องสงสัย และมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ ลาดตระเวนเส้นทางที่เป็นเส้นทางคู่ขนานกับเทือกเขาเมาะแต ในการป้องกันกลุ่มแกนนำ 4 คน และสมาชิกแนวร่วมในกลุ่ม ที่อาจจะแฝงตัวหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจากเทือกเขาลงมายังภาคพื้นดิน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่รับผิดชอบเดินลาดตระเวนบนถนนคู่ขนานกับเทือกเขาเมาะแต นอกจากทำหน้าที่สกัดกั้นกลุ่มคนร้ายแฝงตัวหลบหนีลงจากเทือกเขาแล้ว ต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพกรีดยาง มีสวนผลไม้บนเทือกเขา ในช่วงนี้ขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็นขอให้งดทำกิจกรรมเป็นการชั่วคราว เกรงอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยต่อชีวิต คือ หากพบคนร้ายเกรงคนร้ายเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสายข่าวให้กับทางราชการในการไล่ล่า และอาจจะเกิดความเข้าใจผิดหากเจ้าหน้าที่พบ เห็น คิดว่าเป็นกลุ่มคนร้าย
ในส่วนของการปรับแผนตั้งรับที่ตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จุดตรวจทหารและจุดตรวจฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส ให้ทุกจุดตรวจปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง ต้องจัดให้มีการสังเกตการณ์ พร้อมติดตั้งตาข่ายโดยรอบ จัดทำแนวป้องกันและมีแผงกั้นความมั่นคง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยานพาหนะเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชั้นชิด
ส่วนด้านฝ่ายปกครองในวันนี้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการรจังหวัดราธิวาส เน้นย้ำแผนปฎิบัติการดูแลความปลอดภัยของฝ่ายปกครอง ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.69 เป็นต้นไป ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 51 ชคต.กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ชคต.เพียงหน้าที่เดียว ให้ตัดขาดกับช่วยงานที่อำเภอ
พร้อมกันนี้จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ปลัดอำเภอทำหน้าที่หัวหน้า ชคต.ไปปฏิบัติโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อส.จำนวน 33 นายในแต่ละ ชคต.ประสานสอดคล้องกับหน่วยกำลังทหาร ตำรวจ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ และปรับปรุงในเรื่องด้านการข่าว คลุกคลีกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติต้องทำงานร่วมกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคง