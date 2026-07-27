รองนายกฯ เปิดงานสัมมนาSEED Project ปี 6 รอบภูมิภาคใต้ ปลุกพลังเยาวชน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

รองนายกฯ พิพัฒน์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ SEED Project ปี 6 รอบภูมิภาคใต้ เรื่อง My Culture, HomeTown and Heritage ปลุกพลังเยาวชน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ที่ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางเป็นประธานเปิดงาน งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ SEED Project ปี 6 รอบภูมิภาคใต้ เรื่อง My Culture, HomeTown and Heritage ปลุกพลังเยาวชน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย เครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ภายใต้การดูแลของมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ผู้จัดโครงการ SEED Project ปี 6, และผู้ร่วมจัดงานเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกกรม
สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SEED Project ปีที่ 6 ภาคใต้ ภายใต้แนวคิด "My Culture, Home Town and Heritage : ปลุกพลังเยาวชน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น" โครงการ SEED Project ปีที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ และตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม โดยโครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในภาคใต้ได้เรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน
การสัมมนาในครั้งนี้ มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 110 คน จาก 18 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand, มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ร่วมกันผลักดันโครงการดี ๆ ภายใต้แนวคิด "My Culture, Home Town and Heritage : ปลุกพลังเยาวชน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น" ให้เกิดขึ้น การได้เห็นน้อง ๆ เยาวชนกว่า 110 คน จาก 18 สถาบันการศึกษา มารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และสืบสานรากเหง้าทางวัฒนธรรม ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ผมเชื่อมั่นว่าพลังสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของทุกคนในวันนี้ จะถูกนำไปต่อยอดเป็นโครงการเพื่อสังคมที่จะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศชาติของเราต่อไป
โอกาสนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า ปักษ์ใต้บ้านเรา” และรับชมการแสดงโชว์ผลงานโครงการปลุกพลังเยาวชน สืบสานวัฒนธรรม “ของดีบ้านเรา เรื่องเล่าบ้านเรา พัฒนาบ้านเรา” SEED Project ปี 5 อีกด้วย