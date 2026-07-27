เกษตรกรคนรุ่นใหม่พลิกวิกฤตราคาตกต่ำ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตไอศกรีมทุเรียนมูซังคิงเบตง

ยะลา -ไอศกรีมทุเรียนมูซังคิงเบตง เนื้อเนียนระดับ ultra smooth เกษตรกรคนรุ่นใหม่พลิกวิกฤตราคาทุเรียนตกต่ำ สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตท้องถิ่น
วันนี้ (27 ก.ค.) ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนปี 2569 ที่ผ่านมา ราคาทุเรียนในตลาดตกต่ำลงอย่างมาก สร้างความกังวลให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั่วภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่มีสวนทุเรียนมูซังคิงกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก แต่แทนที่จะท้อถอย ชาวสวนและคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้ร่วมมือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส นำทุเรียนมูซังคิงคุณภาพดีมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า จนกลายเป็น "ไอศกรีมทุเรียนมูซังคิงเบตง" ที่โดดเด่นด้วยเนื้อเนียนระดับ ultra smooth หอมหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทุเรียนมูซังคิง ขึ้นชื่อในเรื่องเนื้อสีทองเหลืองอร่าม รสชาติเข้มข้น กลิ่นหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน เมื่อราคาผลผลิตในตลาดลดลง การนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงเป็นทางออกที่ดี ทั้งช่วยระบายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันราคาทุเรียนมูซังคิงจับต้องได้ง่ายขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพสูง
"นิคกี้" จิณณพัต คนรุ่นใหม่ผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรจากสวนทุเรียนทองจินดาของครอบครัว ได้คิดค้นนำทุเรียนมูซังคิงจากสวนของตนเองมาแปรรูปเป็นไอศกรีมทุเรียนมูซังคิง 100% เพื่อเป็นของฝากประจำท้องถิ่นให้แก่ชาวเบตง รวมถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเยือน
ไอศกรีมสูตรพิเศษนี้ เน้นใช้เนื้อทุเรียนมูซังคิงเน้นๆ สดใหม่จากสวน ไม่เติมน้ำตาล ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ หอมหวานตามธรรมชาติของทุเรียนแท้ เนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละลายในปากระดับ ultra smooth ผสานกับความมันหวานตามธรรมชาติของทุเรียนและความเย็นสดชื่นของนม ให้รสชาติที่สมดุลและเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง ปัจจุบันจำหน่ายในราคาถ้วยละ 139 บาท และทางร้านยังเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส (60/40) เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าของคนไทยด้วยกัน
นอกจากจะรับประทานไอศกรีมสดๆ ได้อร่อยแล้ว ที่ผ่านมาลูกค้ายังได้คิดค้นวิธีรับประทานหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการนำไอศกรีมทุเรียนไปผสมกับกาแฟอเมริกาโน่ รสขมของกาแฟจะตัดกับความมันหวานของทุเรียน กลายเป็นเครื่องดื่มและของหวานสุดพิเศษ หรือจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนเนื้อนุ่มราดด้วยน้ำกะทิเข้มข้น ก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยลงตัวในแบบฉบับท้องถิ่น
ผู้ที่หลงรักรสชาติทุเรียนมูซังคิง หรืออยากลองลิ้มรสไอศกรีมทุเรียนคุณภาพระดับพรีเมียม แวะมาซื้อได้ที่ ห้างทองจินดา เบตง หรือ ร้านอาหารบ้านคุณชาย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทุเรียนทองจินดา และแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ของทางร้านทุกช่องทาง