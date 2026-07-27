อุกอาจ! คนร้ายขว้างระเบิดใส่บ้านผิดหลังที่พัทลุง หวังข่มขู่ทวงหนี้เงินเทา

พัทลุง - คนร้ายก่อเหตุขว้างระเบิด 2 ลูกเข้าใส่บ้านประชาชนในพื้นที่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ด้าน ตร.สืบสวนเบื้องต้นคาดเป็นการขว้างใส่ผิดหลัง โดยเป้าหมายเป็นบ้านของพ่อค้ายารายหนึ่งที่ถูกจับกุมและติดเงินอยู่ประมาณ 10 ล้านบาท จึงต้องการข่มขู่เพื่อทวงเงินคืน
วันนี้ (27 ก.ค.) ร.ต.อ.วิโรจน์ บุยแข ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ระเบิดสังหารขว้างใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ลูก โดยเหตุเกิดที่บ้านควนมะพร้าว หน้าบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอีโอดี เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพัทลุง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทลุง ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบบริเวณหน้าบ้านถูกระเบิดได้รับความเสียหายหลายจุด ทั้งประตู หน้าต่างกระจก รวมถึงฝาผนัง และพบเศษสะเก็ดระเบิดตกหลายจุด พร้อมสลักระเบิดสังหารชนิด M-69 ตกอยู่ 2 อัน จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม นายเด่นชัย สงแดง อายุ 50 ปี เจ้าของบ้าน เล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุกำลังนอนหลับ ช่วงตี 1 ของเมืองคืนได้ยินเสียดังตูม 2 ครั้ง แต่ไม่กล้าออกมาดู จนกระทั่งช่วงเช้าตื่นนอนออกมาพบบ้านถูกระเบิดได้รับความเสียหาย จึงได้แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบดังกล่าว ส่วนมูลเหตุนั้นก็ยังไม่ทราบเพราะตนไม่เคยมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งกับใคร
ในเบื้องต้นจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คาดว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุน่าจะขว้างระเบิดใส่ผิดบ้าน เนื่องจากเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กันเป็นเป้าหมายของการทวงเงินธุรกิจสีเทามาแล้วหลายครั้ง โดยก่อนหน้านี้บ้านในพื้นที่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง ถูกยิงได้รับความเสียหายมาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้ก็เช่นกัน คาดว่าคนร้ายรู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของ นาย พ. พ่อค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุมไปแล้ว แต่ยังไม่จ่ายเงิน 10 ล้านบาท จึงได้พยายามข่มขู่มาแล้วหลายครั้งเพื่อทวงเงินคืน
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนโดยไล่กล้องวงจรปิด เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป