จับกันฉ่ำ ชุด “มณีคราม” บุกซอยบางลาหาดป่าตอง จับ 10 ผู้ต้องหา ขายกัญชา -บุหรี่เถื่อน-บุหรี่ไฟฟ้า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สะเทือนทั้งป่าตอง ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต “มณีคราม” บุกซอยบางลาหาดป่าตอง จับกุมผู้ต้องหา 10 ราย ไทย -เมียนมา ทั้งคนขายกัญชา บุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมาย ยึดของกลางเพียบ
ยังเดินหน้าต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ล่าสุด ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต “มณีคราม” บุกซอยบางลาหาดป่าตอง ภายใต้การอำนวยการของ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ต นายวิทยา จิตต์สุภาพ นายอำเภอกะทู้ ได้มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต (ชป.มณีคราม) ร่วมกับ อำเภอกะทู้ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต, นายจิระเดช บุรารักษ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต, นายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต, นายปัญจพงศ์ บุญจันทร์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต, นางสาวสุธาสินี ทองสง เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย บก.บร.บก.อส.จ.ภูเก็ต
เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียน กรณีลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ผิดกฎหมาย และจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดตามข้อร้องเรียนจริง จึงได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด รวม 10 ราย ประกอบด้วย ชาย 5 ราย (สัญชาติไทย 4 ราย เมียนมา 1 ราย) และหญิง 5 ราย (สัญชาติไทย 4 ราย เมียนมา 1 ราย) พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่หนีภาษี รวมมูลค่าประมาณ 200,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้ต้องหารายที่ 1 ชาย สัญชาติเมียนมา จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางกัญชา แจ้งข้อกล่าวหา ศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 46 ประกอบมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
* เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 59 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ต้องหารายที่ 2–10 รวม 9 ราย ประกอบด้วย ชายสัญชาติไทย 4 ราย หญิงสัญชาติไทย 4 ราย และหญิงสัญชาติเมียนมา 1 ราย พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษี แจ้งข้อกล่าวหา ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ซื้อ รับไว้ หรือครอบครองของอันเกี่ยวเนื่องด้วยความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ขายหรือเสนอขายบุหรี่ไฟฟ้าฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 24/2567 มีไว้ในครอบครอง และขายหรือมีไว้เพื่อขายสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรป่าตอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป