ตร.บุกรวบ 2 หนุ่มชาวเมียนมาแสบ ลัก จยย. ของชาวจีน ชำแหละขาย

สุราษฎร์ธานี - แสบสุดๆ 2 หนุ่มชาวเมียนมา เหิมท้าทายระบบตำรวจไทย ตระเวนขโมยรถจักรยายนต์ ของนักท่องเที่ยวนำรถไปชำแหละเพื่อประกอบทำสีใหม่ นำไปขายต่อ ตำรวจสืบสวน สภ.บ่อผุด ติดตามไปจับกุมพร้อมยึดชิ้นส่วนกลับมาได้คืนทั้งหมด
วันนี้ 27 กรกฎาคม 2569 พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เมื่อเย็นวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา พร้อม ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บ่อผุด ได้ร่วมกันจับกุม MR.AUNG KAUNG อายุ 20 ปี MR.AUNG KO อายุ 20 ปี สัญชาติ เมียนมา ภายในห้องเช่าบริเวณเขาพระ หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย พร้อมยึดซากและอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน พร้อมควบคุมผู้ต้องหาไปสอบปากคำ ที่ห้องสืบสวน สภ.บ่อผุด
สำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้มี นายฉี บิน (MR.QI BIN ) อายุ 45 ปี สัญชาติจีน นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ว่า มีคนร้ายเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าซุปเปอร์คัฟ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน 1 กบ 7579 สุราษฎร์ธานี หายไปจากบ้านพักใน พื้นที่ ละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
หลังจากตำรวจได้รับแจ้งความ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พร้อมเส้นทางหลบหนีของคนร้ายผู้ก่อเหตุ จนทราบว่า คนร้ายน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา และติดตามไปที่ห้องเช่าภายในเขาพระ และพบ MR.AUNG KAUNG และ MR.AUNG KO ซึ่งเป็นแรงานก่อสร้าง พักอาศัยในห้องเช่าดังกล่าว เมื่อทั้ง 2 เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงกับหน้าตาถอดสี
เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถาม จนรับสารภาพว่า เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ได้ร่วมกันไปขโมยรถจักรยานยนต์ ของชาวต่างชาติ แล้วนำรถมาถอดอะไหล่แยกชิ้นส่วน เพื่อทำการดัดแปลงสภาพรถ เพื่อนำไปจำหน่าย และ ชิ้นส่วนอะไหล่รถอยู่ด้านหลังห่องเช่า พบป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ หมายเเลข 2 กญ-2530 สุราษฎร์ธานี ถูกนำไปติดแทนป้ายทะเบียน รถของผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดของกลางทั้งหมด พร้อมเสื้อผ้าที่สวมใส่ และ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า สกูปปี่ สีเทา ทะเบียน 1กก - 3466 สุราษฎร์ธานี ที่ผู้ต้องหาใช้จับขี่ ในวันก่อเหตุ กลับมายัง สภ.บ่อผุด พร้อมทำการตรวจปัสสะวะ พบว่าเป็นสีม่วงทั้งคู่
ต่อมา นายฉี บิน ผู้เสียหาย พร้อมภรรยา ได้เดินทางมา พร้อมสมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกลาง เมื่อเห็นสภาพรถของตัวเองถึงกับตกใจ เนื่องจากสภาพรถถูกถอดชิ้นส่วนเป็นอะไหล่หมดแล้ว พร้อมกับกล่าวว่า เหลือแค่นี้เหรอ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ มาทำการประกอบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว เพื่อคืนให้กับผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายได้กล่าวขอบคุณ พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ว่าติดตามจับคนร้ายได้ไวมาก
ในขณะที่ 2 หนุ่มชาวเมียนมา ได้เเจ้งข้อกล่าวหา หาความผิดฐาน “ร่วมกันลักทรัพย์ (รถจักรยานยนต์)ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ เพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม หรือรับของโจร" ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
ด้าน พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด เผยว่า จากการสอบปากคำผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อในคำให้การเนื่องจากอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ ที่ยึดมาได้มีหลากหลายยี่ห้อ เชื่อว่าผู้ต้องหาก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้เสียหาย สามารถมาดูรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสกูปปี้ สีเทา ที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุ ซึ่งอาจจะเป็นรถที่ผู้ต้องหาได้มาแบบไม่ถูกต้อง หากพบเห็น หรือสงสัยการก่อเหตุหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมของแรงงานต่างด้าว สามารถแจ้งสายด่วน 191 ได้ทันท