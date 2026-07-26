สงขลาต้องรอด! สว. ติดตามแผนรับมือน้ำท่วมเร่งด่วน ป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย

คณะ สว. กลุ่มภาคใต้ (ตอนล่าง) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 และตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในการนี้ มีผู้แทนจากส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง อาทิ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ และผุู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 เพื่อสะท้อนภาพรวมของปัญหา สภาพพื้นที่จริง ตลอดจนความต้องการในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากสมาชิกวุฒิสภาและภาครัฐ ดังนี้
- ติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ การขุดลอกคลองระบายน้ำ การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมที่ทันท่วงที การสร้างอ่างเก็บน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
- เสนอให้ภาครัฐทบทวนระเบียบจ่ายเงินเยียวยาจากอุทกภัยให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนซับซ้อน และชดเชยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
- ผลักดันระบบสื่อสารฉุกเฉินผ่านดาวเทียม Starlink (SpaceX) เข้ามาใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือได้แม้ระบบไฟฟ้าถูกตัดขาด
ทั้งนี้ คณะ สว. ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการป้องกันอุทกภัยพื้้นที่อำเภอหาดใหญ่ในระยะเร่งด่วน การสร้างคลองระบายน้ำเส้นใหม่ การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และการซ่อมแซมจุดที่เสียหาย พร้อมเสนอให้นำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ระดับน้ำและประเมินความเสียหายระดับครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
การลงพื้นที่ครั้งนี้อยู่ภายใต้ "โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนล่าง)" มุ่งรับฟังปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเร่งรัดและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา