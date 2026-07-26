พระสงฆ์เมืองคอนร่วมสวดมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นเป็นมรดกโลก

นครศรีธรรมราช - เหล่าพระสงฆ์ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เพื่อเฉลิมฉลองพระบรมธาตุเจดีย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขณะที่ช่วงเย็นจะมีการรำมโนราห์จากนางรำกว่า 1,000 คน เพื่อบูชาด้วยเช่นกัน
วันนี้ (26 ก.ค.) ที่บริเวณหาดทรายแก้ววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระบรมธาตุเจดีย์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยมีประชาชนและข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมนับพันคน
ขณะเดียวกันในพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังคงมีการใช้ชีวิตตามปกติ พุทธศาสนิกชนต่างนำบุตรหลานมาเข้าพิธีอุปสมบทภายในพระวิหารหลวง ซึ่งมีพระศากยมุนีศรีธรรมราช พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาตระกูลช่างนครศรีธรรมราชเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง
และในช่วงค่ำวันนี้จะมีการจัดแสดงแสงสีและมโนราห์กว่า 1,000 ชีวิต รวมตัวกันร่ายรำมโนราห์ศิลปะพื้นบ้านของชาวนครศรีธรรมราชและชาวภาคใต้ เป็นการจัดแสดงเพื่อบูชาพระบรมธาตุเจดีย์เช่นเดียวกับโบราณที่สืบต่อกันมา