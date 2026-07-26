ท่องเที่ยวช่วงโลว์อันดามันวูบกว่า 10% แต่ปลายปีสัญญาเริ่มฟื้นยอดจองเพิ่ม จับตาตลาดอินเดียวหลังกลับมาใช้ฟรีวีซ่า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ท่องเที่ยวอันดามันช่วงโลว์ซีซั่น นักท่องเที่ยววูบกว่า 10% พิษตะวันออกกลาง ฉุดการเดินทางและเพิ่มต้นทุนพลังงาน แต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้น ยอดจองปลายปีเพิ่ม จับตาตลาดอินเดียหลังกลับมาใช้ฟรีวีซ่า ดันเที่ยวบินตรงภูเก็ต
นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันว่า ช่วงที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจริง โดยมีปัจจัยสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลต่อการเดินทาง รวมถึงต้นทุนด้านพลังงาน ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนชะลอการตัดสินใจเดินทาง
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมในหลายจังหวัดปรับตัวลดลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา แม้ระดับผลกระทบจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยภาพรวมช่วงโลว์ซีซั่นปีนี้ หลายจังหวัดในพื้นที่อันดามันมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง มากกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถือเป็นการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณบวกต่อเนื่อง โดยเฉพาะเที่ยวบินเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตจากเมืองต่าง ๆ ในตะวันออกกลางที่ทยอยกลับมา ขณะที่บริษัทนำเที่ยวและลูกค้าเริ่มมีการจองล่วงหน้าสำหรับช่วงปลายปีเพิ่มขึ้น สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดที่เริ่มกลับมา “จากสัญญาณที่เห็นในขณะนี้ เชื่อว่าภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นปลายปี 2569 จะดีกว่าที่หลายฝ่ายกังวล และมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน”
นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ยังได้ต่อว่า ในช่วงที่ภาคธุรกิจยังต้องประคับประคองสถานการณ์ ผู้ประกอบการควรใช้ช่วงโลว์ซีซั่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาองค์กร วางแผนยกระดับการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน ตลาดที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนคือ นักท่องเที่ยวอินเดีย หลังรัฐบาลอนุมัติให้กลับมาใช้มาตรการฟรีวีซ่าอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ทั้งนักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวในอินเดีย โดยเฉพาะตลาด FIT, MICE กลุ่มประชุมสัมมนา และกลุ่มจัดงานแต่งงาน
ก่อนหน้านี้ การประกาศกลับไปใช้มาตรการวีซ่าเดิมสร้างความกังวลให้กับเอเยนต์และนักท่องเที่ยวอินเดีย โดยเฉพาะกรุ๊ปขนาดใหญ่ เนื่องจากมีต้นทุนและขั้นตอนการดำเนินการด้านวีซ่าสูง ส่งผลให้มีการยกเลิกการจองบางส่วน
นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีการเปิดเที่ยวบินตรงจากหลายเมืองของอินเดียมายังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง พำนักในประเทศไทยค่อนข้างนาน และมีความต้องการเดินทางทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ประชุมสัมมนา และจัดงานแต่งงาน
นางสาววิชุพรรณ กล่าวอีกว่า แม้ภาพรวมตลาดอันดามันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยังอยู่ในภาวะลดลง แต่จากการเดินทางไปโรดโชว์ที่นครมุมไบและกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก ทั้งต่อจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยทั้ง 3 จังหวัดถือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวอินเดียรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง และมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่เดินทางกลับมาเยือนซ้ำ
แม้ปัจจุบันไทยจะต้องเผชิญกับคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเวียดนาม แต่จากเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอินเดียพบว่า ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในใจของตลาดอินเดีย เหตุผลสำคัญมาจากประสบการณ์การท่องเที่ยว ความมีอัธยาศัยของคนไทย รวมถึงอาหารไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดอินเดีย โดยปัจจุบันโรงแรมหลายแห่งในอินเดียยังมีร้านอาหารไทยและเชฟชาวไทยให้บริการ สะท้อนถึงความคุ้นเคยและความนิยมในวัฒนธรรมอาหารไทย
นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวด้วยว่า แม้จะมีการปรับลดระยะเวลาการยกเว้นวีซ่าลง แต่ระยะเวลาที่กำหนดยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง จึงไม่น่าจะกระทบต่อนักท่องเที่ยวทั่วไปมากนัก ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการพำนักระยะยาวยังสามารถเลือกใช้วีซ่าประเภทอื่นที่รองรับการเข้าพักระยะยาวได้
จึงเชื่อว่า ตลาดอินเดียจะยังเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคใต้ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะภูเก็ต พังงา และกระบี่ และจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สัญญาณการจองล่วงหน้าและเที่ยวบินที่ทยอยกลับมา ทำให้ภาคธุรกิจมีความหวังว่าไฮซีซั่นปลายปี 2569 จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง