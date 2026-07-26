สลด! นักฟุตบอลวูปหมดสติหลังออกมานั่งข้างสนาม เพื่อนช่วยทำ CPR แต่ยื้อไม่ไหวเสียชีวิตที่ รพ.

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สลด! นักฟุตบอลวูบหมดสติที่สนาม หลังออกมานั่งพัก เพื่อนๆ เร่ง CPR ยื้อชีวิต แต่ยื้อไม่ไหว เสียชีวิตที่โรงพยาบาล เตือนผู้สูงอายุออกกำลังกายควรเช็กสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์เตือนภัยด้านสุขภาพ หลังเกิดเหตุชายอายุ ประมาณ 50 กว่าปี เกิดอาการวูบหมดสติข้างสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองภูเก็ต ซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะมาเล่นฟุตบอลกับเพื่อนตามปกติ ก่อนเพื่อนร่วมทีมและผู้ที่อยู่ในสนามจะช่วยกันทำ CPR และประสานสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชายรายนี้ลงสนามเล่นฟุตบอลเพียงเกมแรก ก่อนออกมานั่งพักข้างสนาม จากนั้นไม่นานเกิดอาการวูบและล้มลงกับพื้น ทำให้เพื่อนร่วมทีมและผู้ที่อยู่ในสนามพากันเข้าช่วยเหลือทันที โดยช่วยกันปั๊มหัวใจ (CPR) เพื่อพยายามฟื้นคืนการทำงานของหัวใจ พร้อมโทรศัพท์แจ้ง 1669 ขอรถพยาบาลมารับตัว
ขณะเดียวกัน มีพลเมืองดีซึ่งเป็นพยาบาลและกำลังมาออกกำลังกายอยู่บริเวณใกล้เคียง ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ พร้อมนำเครื่อง AED ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาใช้ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนรถพยาบาลจะเดินทางมาถึงและนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายชายรายนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นักฟุตบอลที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ผู้เสียชีวิตมักจะมาเตะฟุตบอลกับกลุ่มเพื่อนประมาณ 17.30 น. ของทุกวันเสาร์ และ เล่นฟุตบอลเป็นประจำ แต่จะไม่ได้วิ่งเต็มที่เหมือนนักฟุตบอลวัยหนุ่ม แต่จะเล่นแบบประคองตัว เน้นเคาะบอลและเล่นตามจังหวะ
“วันเกิดเหตุพี่เขาลงเล่นแค่เกมแรก พอหมดเกมก็ออกมานั่งพัก แล้วจู่ๆ ก็วูบล้มลงไป ทุกคนในสนามตกใจมาก จึงรีบเข้าไปช่วยกันปั๊มหัวใจ และมีพยาบาลที่อยู่บริเวณนั้นเข้ามาช่วย พร้อมนำเครื่อง AED มาช่วยปฐมพยาบาล ก่อนประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้”
ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวเพิ่มเติม ว่า ปัจจุบันภูเก็ตมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ยังชื่นชอบการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการเล่นฟุตบอล ซึ่งบางคนมีอายุ 50-60 ปี หรือมากกว่านั้น จึงอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ไปยังผู้ที่มีอายุมากขึ้น รวมถึงลูกหลาน ให้ช่วยกันดูแลและเตือนเรื่องสุขภาพ หากมีโรคประจำตัวหรือร่างกายไม่พร้อม ควรตรวจสุขภาพและประเมินความเหมาะสมก่อนออกกำลังกาย โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องออกแรงและใช้กำลังมาก
ทั้งนี้ หากมีอาการผิดปกติระหว่างออกกำลังกาย เช่น เจ็บหน้าอก หายใจไม่ออก หน้ามืด ใจสั่น หรืออ่อนแรงผิดปกติ ควรหยุดกิจกรรมทันทีและขอความช่วยเหลือ ไม่ควรฝืนเล่นต่อ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ สร้างความสะเทือนใจให้กับเพื่อนร่วมทีมและผู้ที่อยู่ในสนามเป็นอย่างมาก พร้อมฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้สูงวัยที่รักการออกกำลังกายหมั่นดูแลสุขภาพและประเมินความพร้อมของร่างกายอยู่เสมอ ขณะที่เพื่อนนักฟุตบอลต่างร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิ