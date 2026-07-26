คนร้ายซุ่มยิงตำรวจเจ็บ 1 ราย ขณะกลับจากหาปลากับภรรยาและลูกที่ปัตตานี

ปัตตานี - คนร้ายก่อเหตุซุ่มยิงตำรวจ สภ.โกตาบารู จ.ยะลา ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ขณะกลับจากหาปลากับภรรยาและลูก ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
วานนี้ (25 ก.ค.) พ.ต.อ.สมบัติ ซุ้นหั้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิง ด.ต.จักรพงค์ โลสันตา ผู้บังคับหมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู จ.ยะลา ได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้าย 1 นัด เหตุเกิดบริเวณหมู่ 4 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเป็นการเร่งด่วน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ด.ต.จักรพงค์ พร้อมภรรยาและลูกได้เดินทางไปหาปลา เมื่อกลับขึ้นฝั่ง ผู้บาดเจ็บได้ลงไปเก็บอุปกรณ์ภายในเรือเพื่อนำขึ้นรถ ระหว่างนั้นคนร้ายซึ่งซุ่มอยู่ในป่าได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ 1 นัด กระสุนถูกบริเวณต้นขาซ้ายทำให้ล้มลง ก่อนที่ภรรยาจะรีบขอความช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาล ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังคงต้องพักรักษาตัวและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ทั้งนี้หน่วยความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมุ่งหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนประเด็นอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นทิ้ง และอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด