คึกคัก! ยะลามาราธอน ครั้งที่ 6 นักวิ่งเข้าร่วมงานสร้างสถิติใหม่กว่า 8,500 คน

ยะลา - บรรยากาศคึกคักกับงานยะลามาราธอน ครั้งที่ 6 สร้างสถิติใหม่มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 8,519 คน ชูจุดเด่นเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลท่ามกลางทัศนียภาพเมืองที่สวยงาม พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
วันนี้ (26 ก.ค.) บรรยากาศการจัดการแข่งขันยะลามาราธอน ครั้งที่ 6 (Yala Marathon 2025 ) ในพื้นที่จังหวัดยะลา นักวิ่งทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 8,519 คน ประกอบด้วย มาราธอน 42.195 กิโลเมตร , ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กิโลเมตร , มินิ มาราธอน 10.5 กิโลเมตร และ ฟันรัน 5 กิโลเมตร ซึ่งทางเทศบาลนครยะลา ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเมืองยะลา เสริมสร้างเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา พร้อมทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน
การปล่อยตัวมาราธอน ระยะ 42.195 กม. ในเวลา 03:00 น. จำนวนผู้เข้าร่วม 592 คน , การปล่อยตัวฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21.1 กม. ในเวลา 04:30 น.จำนวนผู้เข้าร่วม 1,533 คน , การปล่อยตัวมินิมาราธอน ระยะ 10.5 กม.ในเวลา 05:00 น.จำนวนผู้เข้าร่วม 2,278 คน และการปล่อยตัวฟันรัน ระยะ 5.5 กิโลเมตร ในเวลา 05:15 น. จำนวนผู้เข้าร่วม 4,116 คน โดยมีอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคณะผู้จัดงาน ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งที่บริเวณที่ ถ.สุขยางค์ ด้านหน้าสนามโรงพิธีช้างเผือก ในเขตเทศบาลนครยะลา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครยะลาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนยิ่งใหญ่แห่งปี “ยะลา มาราธอน ครั้งที่ 6” (Yala Marathon 2026) ชูจุดเด่นเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากล ท่ามกลางทัศนียภาพเมืองที่สวยงาม ปลอดภัย และอบอวลด้วยรอยยิ้มต้อนรับจากคนในพื้นที่ โดยมียอดผู้เข้าร่วมงานทุบสถิติสูงสุดตั้งแต่เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2562 โดยในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 8,519 คน (แบ่งเป็นชาย 4,418 คน และหญิง 4,101 คน) ซึ่งในจำนวนนี้มีนักวิ่งชาวต่างชาติเข้าร่วมถึง 286 คน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของรายการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเส้นทางวิ่งทุกระยะ ทางเทศบาลบนครยะลาได้มีการปรับภูมิทัศน์รวมทั้งทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างสีสันให้เมืองยะลา ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางวิ่งที่ผ่านมาจุดภาพเขียนสตรีทอาร์ตหลายจุดด้วยกัน นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีกลุ่มชาวยะลาที่รอต้อนรับนักวิ่ง แต่งกายด้วยชุดแฟนซี ทั้งการร้องเพลง เต้นรำ เพื่อให้กำลังใจนักวิ่ง และยังมีนักวิ่งที่แต่งชุดแฟนซีหลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้ สร้างสีสันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเมืองยะลา และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสู่ระดับ Road Race Label และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ร่วมงาน ทางเทศบาลนครยะลาบูรณาการร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สภ.เมืองยะลา ประกาศปิดการจราจร 100 เปอร์เซ็นต์ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันเดียวกัน พร้อมสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ อส. จราจร อปพร. และเทศกิจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด รวมถึงทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจุดตลอดเส้นทางเพื่อดูแลนักวิ่งอย่างใกล้ชิด