ตามรวบทันควันหนุ่มแทงแม่ค้าซาลาเปาดับคาร้าน

ชุมพร - หนีไม่พ้น ตำรวจรวบทันควัน! หนุ่มวัย 38 ปี ใช้มีดแทงแม่ค้าซาลาเปาดับคาร้าน ตำรวจ สภ.ท่าแซะ เร่งสอบคลี่ปมสังหาร
โดยเหตุการณ?ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 15.51 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 พ.ต.ท.สามารถ แท่นอินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแซะ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.ท่าแซะ มีเหตุทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิต ภายในร้านน้องนุ้ยซาลาเปาทับหลี ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้น หมู่ 14 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จึงรายงานผู้บังคับบัญขาทราบ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต..ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ พ.ต.ท.วิชัย แสงวิเชียร รอง ผกก.(สอบสวน) และสายตรวจตำบลท่าข้าม ชุดสืบสวน
ที่เกิดเหตุพบศพ นางนารี จุลคล้ำ อายุ 48 ปี ชาวตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นอนเสียชีวิตอยู่ภายในร้านขายซาลาเปา จากการตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุจนสามารถจับกุมได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธมีด ความยาวประมาณ 8 นิ้ว ที่คาดว่าใช้ก่อเหตุ ทราบชื่อผู้ต้องหา คือ นายสุทิน อายุ 38 ปี ชาวตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นผู้ใช้อาวุธมีดทำร้าย นางนารี จุลคล้ำ ก่อนหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมได้
ส่วนสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยัง สภ.ท่าแซะ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.