เจ้าของบ้านผวา โร่งแจ้ง ตร.ตรวจสอบถุงปริศนา พบกระสุนปืน HK33 กว่า 100 นัด

ชุมพร - เจ้าของบ้านผวา พบถุงปริศนาซุกใต้หหลังคาซุ้มนั่งเล่นหน้าบ้าน เปิดออกมาดูถึงกับตะลึง พบเครื่องกระสุนปืนสงคราม HK33 พร้อมซองกระสุน จำนวนมาก แจ้งตร.สภ.เมืองชุมพรตรวจสอบ หาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
พ.ต.ท.นฤพล นิลพันธ์ สวป.สภ.เมืองชุมพร ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ให้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองชุมพร เข้าตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ถนนนวมินทร์ร่วมใจ (เลียบทางรถไฟ) ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร หลังได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายเครื่องกระสุนปืน
เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ พบ นายปรีชา เจ้าของบ้าน ได้นำถุงพลาสติกสีดำต้องสงสัย ซึ่งพบวางอยู่บริเวณหลังคาซุ้มขายของหน้าบ้าน มาวางไว้บนโต๊ะเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ จากการเปิดตรวจสอบวัตถุภายในถุงดำดังกล่าว พบซองกระสุนปืน HK33 บรรจุกระสุนขนาด 5.56 มม. จำนวน 35 นัด ,ซองกระสุนปืน HK33 บรรจุกระสุนขนาด 5.56 มม. จำนวน 36 นัด,ซองกระสุนปืน HK33 บรรจุกระสุนขนาด 5.56 มม. จำนวน 37 นัด,กระสุนปืนขนาด 5.56 มม. (ชนิดแยกนัด) จำนวน 6 นัด รวมเครื่องกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. ทั้งสิ้น จำนวน 114 นัด
จากการสอบถาม นายปรีชา เจ้าของบ้าน ให้การว่า ไม่ทราบว่าของกลางดังกล่าวเป็นของผู้ใด และถูกนำมาวางไว้ตั้งแต่เมื่อใด คาดว่ามีผู้ประสงค์ร้ายหรือผู้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนำมาซุกซ่อนไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
เบื้องต้น พ.ต.ท.นฤพล นิลพันธ์ สวป.สภ.เมืองชุมพร ได้ทำการบันทึกตรวจยึดของกลางทั้งหมด และนำส่ง ร.ต.อ.สหชาติ สังข์สม พนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ เพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้ พ.ต.อ.ปัญญา ท้วมศรี ผกก.สภ.เมืองชุมพร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจตราพื้นที่ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่