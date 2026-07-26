พม่าเมาเรื้อนซิ่งรถจี๊ป Caribian ชน จยย 4 คัน คนไทยดับ 2 เจ็บ 2 แอลกอฮอล์พุ่ง 239 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต-หนุ่มพม่าเมาแล้วเรื้อน ขับรถจี๊ป Caribian พุ่งชนรถจักรยานยนต์กลางถนนก่อนขับหลบหนีไปอีกประมาณ 100 เมตร แล้วชนรถจักรยานยนต์ 3 คันที่จอดซื้อ ทำให้คนไทยผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 ราย แอลกอฮอล์สูงถึง 239 มิลลิกรัม
เหตุการณ์ดังกล่าวถึงเปิดเผยขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ ( 26 ก.ค.) ว่า เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา พ.ต.ท.นิวัต ทิมเกตุ สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต รับแจ้งเหตุคนขับรถจี๊ป Caribian ชนรถจักรยานยนต์หลายคัน บริเวณถนนทางเข้าน้ำตกโตนไทร หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตและกู้ชีพเทพกระษัตรีเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ที่เกิดเหตุพบรถจี๊ป Caribian สีดำ ทะเบียน บม 3637 ภูเก็ต สภาพด้านหน้าพังเสียหาย มีนายอ่อง มิน อู (AUNG MIN OO) อายุ 42 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นคนขับ อยู่ในอาการมึนเมาสุรา บริเวณด้านหน้ารถพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีฟ้า ทะเบียน 1 กฐ 2323 ภูเก็ต ล้มคว่ำติดอยู่ โดยมีนายคณิต พรหมมา อายุ 60 ปี เป็นผู้ขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีดำ ทะเบียน 1 กง 7145 ภูเก็ต มีนายธนวิชญ์ อินทร์แก้ว อายุ 24 ปี เป็นผู้ขี่ได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ ทะเบียน 1 กล 4509 ภูเก็ต มีนายนิรันดร์ คชสารทอง อายุ 36 ปี เป็นผู้ขี่ได้รับบาดเจ็บ และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีแดง ทะเบียน กฉข 735 ระนอง มีนางมาเรียม ล่องนาวา อายุ 45 ปี เป็นผู้ขี่ได้รับบาดเจ็บ
รถจักรยานยนต์ทั้งหมดถูกชนจนล้มคว่ำอยู่บนถนน เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลถลางเพื่อรักษา
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายธนวิชญ์ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีดำ มาตามถนนจากพื้นที่ อ.ถลาง มุ่งหน้าไปทางน้ำตกโตนไทร เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถจี๊ปที่นายอ่องเป็นผู้ขับขี่ ซึ่งขับมาจากทางน้ำตกโตนไทร พุ่งชนจนรถล้มและได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุ นายอ่องไม่ได้หยุดรถให้ความช่วยเหลือ แต่ขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปทาง อ.ถลาง เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร ก่อนจะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายคณิต นายนิรันดร์ และนางมาเรียม ซึ่งจอดอยู่หน้าร้านเพื่อซื้อของ ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย
ต่อมาโรงพยาบาลถลางแจ้งว่า นายธนวิชญ์ และ นางมาเรียม เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก 2 รายอยู่ระหว่างการรักษา
หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัว นายอ่อง มิน อู (AUNG MIN OO) อายุ 42 ปี สัญชาติเมียนมา ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของนายอ่อง พบสูงถึง 239 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหา ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย ส่วนข้อหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป