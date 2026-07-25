ชาวนครศรีธรรมราชลั่นฆ้องชัยร่วมยินดียูเนสโกประกาศ "พระบรมธาตุเจดีย์" เป็นมรดกโลก

นครศรีธรรมราช - สีสันรับผลการประกาศให้พระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลก เฮสนั่นลั่นฆ้องชัย แม่เยิ้มขนขนมพื้นบ้านเลี้ยง อธิบดีกรมศิลปากรพร้อมร่วมรักษา เจ้าของทอง 20 กิโลกรัมทำบุญปลียอดพระธาตุร่วมยินดี
วันนี้ (25 ก.ค.) การประกาศรับรองพระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลกถูกเฝ้ารอจากการประชุมคณะกรรมการยูเนสโก โดยมีทีมประเทศไทยนำโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาจิ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทีมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายสมชายลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าติดตามการประชุม ภายหลังจากที่คณะกรรมการอีโคโมสได้แถลงต่อคณะกรรมการยูเนสโก้แล้วเสร็จ ประธานยูเนสโก้ได้แถลงประกาศการเป็นมรดกโลก
พร้อมกันนั้นที่ลานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้มีการลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดธัมมจักรกัปวัตนสูตร พร้อมชยันโตสมโภชน์องค์พระบรมธาตุเจดีย์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ต่างแสดงความยินดี โดยมีสีสันจากคณะมโนราห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร่วมรำบูชาพระธาตุ นางเยิ้ม เรืองดิษฐ์ หรือที่รู้จักในชื่อแม่เยิ้มหรือผู้ใหญ่เยิ้ม ได้นำเอากคานหามขนมจำนวนมาก ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองนครทั้งหมดนำมาแจกจ่ายให้ผู้ที่เข้าร่วมกันรับประทาน
ขณะเดียวกันมีนายจิมมี่ ชวาลา นักธุรกิจค้าผ้าชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่เคยสร้างตำนานในการทำบุญด้วยทองคำจำนวน 20 กิโลกรัม เมื่อกว่า 10 ปีก่อน ซึ่งหากคิดมูลค่าปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เพื่อบูรณะปลียอดทองคำได้เข้ามาร่วมยินดีกับการเฉลิมฉลองสมโภชน์มรดกโลก ด้วยพร้อมทั้งย้ำว่าอย่างไรก็แล้วแต่การเป็นมรดกโลกนั้นจะได้หรือไม่ได้แท้ที่จริงแล้วพระบรมธาตุเจดีย์ยังเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คน พุทธศาสนิกชนต่อไปและเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่นครศรีธรรมราช เป็นหมุดหมายที่หนึ่งบนแผ่นที่ของนักเดินทางไปชมแหล่งมรดกโลก
ด้านนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งได้เดินทางมาร่วมในการสมโภชน์ฉลองพระบรมธาตุเจดีย์ ระบุว่า กรมศิลปากรพร้อมให้ความร่วมมือในทุกด้านในการทำนุบำรุงรักษาแหล่งมรดกโลก ในเชิงอนุรักษ์ กรมจะร่วมดูแลในการบูรณะ ส่วนการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ จะควบคุมด้วยความเหมาะสมไม่ลดทอนคุณค่าการเป็นโบราณสถานต้องยังคงอยู่