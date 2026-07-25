ผงะ! พบกระโหลกและโครงกระดูกมนุษย์ ถูกหมกอยู่ในกอหญ้าริมหนองน้ำ

สุราษฎร์ธานี - ชาวสวนถางป่าถึงกับผงะ!พบกระโหลกศีรษะและกระดูกมนุษย์ ถูกหมกในกอหญ้าริมหนองน้ำ โร่แจ้งตำรวจตรวจสอบ เบื้องต้นคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ (25ก.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ที่บริเวณกอหญ้าริมหนองน้ำบ้านปากบาง หมู่ที่3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จึงเร่งเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุเป็นหนองน้ำหลังร้านสะดวกซื้อ พบโครงกระดูกมนุษย์ที่อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ จมอยู่ในน้ำที่มีกอหญ้าปกคลุม จึงให้กู้ภัยนำขึ้นจากน้ำ ในเบื้องต้น มีกะโหลกศรีษะ กระดูกสะโพก 1 ชิ้น และกระดูกช่วงล่าง 2 ชิ้น รวมทั้งหมด 4 ชิ้น ในที่เกิดเหตุยังพบรองเท้าบูท 1 ข้าง เสื้อยืด 1 ตัว เจ้าหน้าที่จึงได้นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นชายหรือหญิง ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ด้านนายทวี บุคคลที่พบกระโครงกระดูกคนแรก บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนตั้งใจไปถางป่าเพื่อจะไปตัดกิ่งสะเดามาค้ำยันเครือกล้วยที่ปลูกอยู่ริมหนองน้ำ ขณะกำลังถางป่าเข้าไปหาต้นสะเดาก็พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน แต่ก็ไม่ตกใจ จึงขึ้นมาจากหนองน้ำแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
ขณะที่ นายชำนาญ แซ่ลิ้ม บอกว่า ตนปลุกบ้านอยู่ตรงนี้มาประมาณ 5 ปี หนองน้ำนี้เป็นสถานที่ปิดน้ำภายนอกไม่ไหลเข้า มีน้ำอยู่ไม่มาก แต่มีต้นหญ้าต้นไม้ปกคลุม และก็ไม่พบอะไรผิดปกติ แต่เคยได้กลิ่นเหม็นสาบเบาๆเหมือนหนูตาย เลยไม่ได้สนใจ