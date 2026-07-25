ภูเก็ตลุยกวาดล้างเจ็ตสตีเถื่อน จับเพิ่มอีก 8 ลำ ขยายผลตรวจนอมินี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเดินหน้ากวาดล้างเจ็ตสกี! รองผู้ว่าฯ “รอมดอน” นำทีมเจ้าท่าลงพื้นที่กวาดล้างเจ็ตสกีผิดกฎหมาย จับ 8 ราย ตรวจเข้มผู้ประกอบการ-ขยายผลนอมินี
วันนี้ (25 กรกฎาคม 2569) นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการเจ็ตสกีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โดยเน้นตรวจสอบเจ็ตสกีที่ไม่มีใบอนุญาต ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงตรวจสอบโครงสร้างการถือครองกิจการและสถานะของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนถือครองกิจการ (นอมินี) แทนชาวต่างชาติ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่
จากการลงพื้นที่ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจตราปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบผู้กระทำความผิด จำนวน 8 ราย ซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว