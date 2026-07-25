ออกหมายจับ 1 รายคดีจุดตรวจบูเก๊ะซามี พบประวัติเคยก่อเหตุในพื้นที่สุไหงโก-ลกเมื่อปีที่แล้ว

นราธิวาส - กอ.รมน.ภาค 4 สน. เผยความคืบหน้าคดีถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี ศาลออกหมายจับแล้ว 1 พบเคยร่วมก่อเหตุยิง-วางระเบิดในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อมีนาคมปีก่อน คุมตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก 1 ราย
ความคืบหน้าคดีคนร้ายถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส ทำให้ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย และชาวบ้านบาดเจ็บอีก 6 ราย ล่าสุด วันนี้ (25 ก.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) รายงานว่า ศาลได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว 1 ราย คือ นายอาซีซัน (สงวนนามสกุล) ชาวตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ตามหมายจับเลขที่ 439/2569 ของสถานีตำรวจภูธรระแงะ ในข้อหาก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี
จากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกพบว่า นายอาซีซันเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่มีหมายจับติดตัว คือ หมายจับเลขที่ 592/2568 ของ สภ.สุไหงโก-ลก จากคดีร่วมก่อเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2568
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวบุคคลที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามอีก 1 ราย คือ นายมาหะมะสรี (สงวนนามสกุล) มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยได้นำตัวไปยังศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จังหวัดนราธิวาส เพื่อทำการสอบสวนขยายผลและประกอบพยานหลักฐานทางกฎหมาย
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยืนยันว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด เพื่อกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด พร้อมระบุว่ากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงจะยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้น เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความสงบเรียบร้อยให้กลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว