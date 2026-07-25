จับเพิ่ม 2 รายคาร์บอมบ์โรงพักตันหยังเข้าศูนย์ซักถาม ออกหมายจับอีก 2 พัวพันหลายคดี

นราธิวาส - เจ้าหน้าที่ออกหมายจับ 2 ผู้ต้องหาคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยงหลังเก่า พบมีหมายจับเดิมติดตัวอยู่แล้วคนละ 2 คดี รวบอีก 2 ผู้ต้องสงสัยเข้าศูนย์ซักถาม
ความคืบหน้าเหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยง (หลังเก่า) เมื่อคืนวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 1 นาย คือ จ.ส.ต.อภิสิทธิ์ อนุชาติ 38 ปี ผบ.หมู่ ป.สภ.ตันหยง รถยนต์กระบะ 1 คัน และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายนั้น
ล่าสุด วันนี้ (25 ก.ค.) จากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ขอศาลออกหมายจับกุมผู้ก่อเหตุแล้ว 2 คน เมื่อวันที่ 24 ก.ค.69 จากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิตซูบิซิ ที่คนร้ายใช้ประกอบระเบิดคาร์บอมบ์ คือ 1. นายอาซมิน สะแลแม อายุ 35 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีหมายจับ 2 หมายอยู่แล้ว คือ 1.ร่วมก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามยิงและวางระเบิดคาร์บอมบ์ที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก 2.ปล้นรถยนต์ ลอบยิง,วางระเบิดและปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขา ห้างบิ๊กซี สุไหงโก-ลก
และ 2. นายอับดุลราฮูม (สงวนนามสกุล) มีภูมิลำเนาอยู่ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีหมายจับ 2 หมาย คือ 1.ลอบก่อเหตุยิง นายมะรอสปี หะยีสือแม ที่บริเวณบ้านฮูมอลานัส หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ 2.วางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ บริเวณบ้านพักนาย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 2 รายเข้าศูนย์ซักถาม คือ 1. นายอาลียะห์ (สงวนนามสกุล) เชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส
และ 2.นายฮาฟีซี (สงวนนามสกุล) เชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมาย