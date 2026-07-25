อนุ กมธ.ไซเบอร์ วุฒิสภา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

คณะอนุกรรมาธิการ ไซเบอร์ เทคโนโลยี่ อาวุธยุทโธปกรณ์ และอุตสากรรมป้องกันประเทศ วุฒิสภา ประชุมติดตามความคืบหน้าในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไซเบอร์ เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์ และ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นประธานการประชุม
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ สรุปผลการเดินทางดูงานอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และพิจารณาศึกษาในการพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยของ มจพ. ซึ่งที่ประชุมได้หารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการต่อยอดผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา เช่น ดาวเทียมทหาร หุ่นยนต์กู้วัตถุระเบิด และระบบเรดาร์ เพื่อนำไปสู่การผลิตและใช้งานจริงในกองทัพ และได้สะท้อนปัญหาสำคัญเรื่องงานวิจัยจำนวนมากจบลงที่การสร้างต้นแบบ แต่ไม่มีการต่อยอดสู่สายการผลิตจริงเนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนในการทดสอบมาตรฐานระดับสูง รวมถึงอุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ล้าสมัย จนทำให้ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐทำงานร่วมกันได้ยาก
ในการนี้ จึงเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างนโยบายระดับชาติและสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภายในประเทศมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงควบคู่ไปกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ประธานคณะอนุกรรมาธิการยังเน้นย้ำความสำคัญของการปรับเปลี่ยนทัศนคติและกลไกการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาถกแถลงร่วมกันในงานสัมมนา เรื่อง “การยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2569 ณ อาคารรัฐสภา
และรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมาธิการเพื่อนำเสนอแนวทางและสะท้อนประเด็นปัญหาเชิงนโยบายต่อภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนตามหน้าที่และอำนาจให้บังเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม