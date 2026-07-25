ฝ่ายความมั่นคงปรับมาตรการตั้งจุดตรวจใช้ 3 ฝ่ายทำงานร่วมกันเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

นราธิวาส - ชาวตันหยงมัสร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี ผกก.สภ.ระแงะเผยฝ่ายความมั่นคงปรับมาตรการตั้งจุดตรวจ ส่วนการติดตามคนร้ายคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะออกหมายจับได้เร็วๆ นี้
วันนี้ (25 ก.ค.) เวลา 07.00 น. ที่วงเวียนลองกอง เทศบาลตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ประชาชนและส่วนราชการ นำโดยนายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอระแงะ พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะ ร่วมกันละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อคืนวันที่ 22 ก.ค.69 ส่งผลให้ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 45 เสียชีวิต 5 นาย และประชาชนได้รับบาดเจ็บ 6 ราย หนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ 10 ปี ได้รับบาดเจ็บ โดยมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 200 คน ร่วมกันละหมาด
พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผกก.สภ.ระแงะ เปิดเผยว่า ระหว่างนี้ยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเก๊ะซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย ตามคำสั่งแม่ทัพภาคที่ 4 ยังต้องมีมาตรการทางยุทธวิธีในการติดตามตัวคนร้ายและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน ซึ่งจากการได้คุยกัน 3 ฝ่ายจะปรับรูปแบบให้เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจและปกครอง ทำงานร่วมกันในลักษณะการตั้งด่าน Pop up เพื่อตรวจค้นตามจุดย่อย
ส่วนจุดตรวจที่ตั้งอยู่ในชุมชนยังต้องมีอยู่ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชน อย่างเช่นในเทศบาลตำบลตันหยงมัส ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำ เพราะยังมีประชาชนคนไทยพุทธ คนไทยเสื้อสายจีน ต้องดูแลความปลอดภัย ส่วนจุดไหนที่มีอยู่ใกล้ชุมชนหรือบางจุดตั้งมานานแล้วและมีบ้านประชาชนมาสร้างใกล้เคียง อาจเพิ่มหอสูง และมาตรการดูแลพื้นที่ เนื่องจากมีความเป็นห่วงการตั้งด่านในพื้นที่ชุมชน อาจจะมีความสูญเสียได้มากทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และประชาชนใกล้เคียงเองซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเช่นกัน
ส่วนการติดตามตัวคนร้าย ผกก.สภ.ระแงะ เปิดเผยว่า มีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะออกหมายจับเร็วๆ นี้ ทั้งเรื่องรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ การตรวจสอบอาวุธปืน และปลอกกระสุนปืน รวมถึงผลตรวจ DNA ในที่เกิดเหตุและรถยนต์ที่มีการเผา