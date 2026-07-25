ยูเนสโก้เลื่อนเร็วขึ้นพิจารณา “พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช” เป็นมรดกโลก

นครศรีธรรมราข - ยูเนสโก้เลื่อนเวลาการพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลกเร็วขึ้น มาเป็นวันนี้ พื้นที่ปรับกิจกรรม เตรียมสวดมนต์สมโภชน์พระบรมธาตุเจดีย์หลังจากประกาศรับรองการเป็นมรดกโลกแล้ว
วันนี้ (25 ก.ค.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช บรรยากาศในการเตรียมการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้เตรียมพื้นที่สำหรับการร่วมกันฉลองพระบรมธาตุเจดีย์เข้าสู่การเป็นมรดกโลก โดยในช่วงเช้ามีพิธีอุปสมบทภายในพระวิหารหลวง ส่วนภายนอกมีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้ามาเดินเที่ยวชมภายในวัดและแสดงความดีใจในการเข้าสู่การเป็นมรดกโลก
นั่นหมายความว่าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จะเป็นหนึ่งในหมุดหมายสถานที่สำคัญในระดับโลกในฐานะมรดกโลก และเป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเข้มงวดในมิติต่างๆ
ส่วนการประชุมคณะกรรมการยูเนสโก้ที่นครปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ มีการแจ้งด่วนมายังฝ่ายไทย ซึ่งมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงาน นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า มีการเลื่อนวาระการพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มาเป็นเวลา 15.00 น.วันนี้ (25ก.ค.) จากแต่เดิมจะอยู่ในวาระวันที่ 26 ก.ค.
ขณะเดียวกันมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม จะมีการสวดมนต์สมโภชน์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันนี้ หลังจากมีการประกาศรับรองการเป็นมรดกโลกแล้ว