ยังไม่ฟันธง! คนร้ายเผารถบรรทุกหัวลาก เจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นทั้งส่วนตัว-ความมั่นคง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คนร้ายป่วน เผารถบรรทุกหัวลากวอดในพื้นที่รอยต่อ อ.เทพากับ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวน ตั้งประเด็นทั้งเรื่องส่วนตัวและความมั่นคง
วานนี้ (24 ก.ค.) เวลา 23.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกหัวลาก เฉพาะส่วนหัว ของนายสมมาตร พุ่มแก้ว ซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านเลขที่ 37 ม.10 บ้านควนหรัน (บ้านควนกลอย) ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา เขตรอยต่อระหว่าง อ.เทพากับ อ.สะบ้าย้อย ส่วนหัวได้รับความเสียหายแต่ไม่ใครได้รับบาดเจ็บ
ขณะเกิดเหตุ ตำรวจ สภ.ห้วยปลิงได้ประสานรถดับเพลิงจาก อบต.ท่าม่วงเข้าดับไฟ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่า เป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือมาจากเรื่องส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจและทหารอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุและสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุ