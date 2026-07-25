อนุรักษ์ “หลามข้าวด้วยไม้ไผ่” สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวตากแดด จ.พังงา ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พังงา - ชาวบ้านตำบลตากแดดร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ “การหลามข้าวด้วยไม้ไผ่” เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ พร้อมถ่ายทอดวิธีการทำให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน
นายไกรโรจน์ รักตน กำนันตำบลตากแดด นำชาวบ้านรวมตัวกันจัดกิจกรรมหลามข้าวด้วยไม้ไผ่ โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้สาธิตขั้นตอนการทำอย่างละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกไม้ไผ่ การเตรียมข้าวสาร3สี ที่ประกอบด้วยข้าวไร่ดอกข่า ข้าวไร้ท์เบอรี่ และข้าวกข 43 ที่แช่น้ำไว้แล้วห่อด้วยใบคลุ้ม ก่อนบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปเผาด้วยไฟอ่อนจนสุกหอม เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลตากแดด อ.เมือง จ.พังงา
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น หลายคนได้มีโอกาสลงมือทำด้วยตนเอง เรียนรู้เทคนิคการหลามข้าวให้สุกทั่วถึงและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการย่างไก่ ย่างปลาเค็ม และน้ำชุบหมก ไว้กินกับข้าวที่หลามสุกแล้ว
นายไกรโรจน์ รักตน กำนันตำบลตากแดด กล่าวว่า การหลามข้าวด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เพียงการประกอบอาหาร แต่เป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในอดีต ที่มีวิถีการเดินป่า และการทำไร่ทำนา ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติรอบตัวให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนได้มาร่วมแรงร่วมใจกัน นอกจากนี้ ชุมชนยังมีแนวคิดที่จะต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมและลิ้มรสข้าวหลามที่ทำจากไม้ไผ่สด ซึ่งมีรสชาติหอมมันและแตกต่างจากการทำในรูปแบบสมัยใหม่
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของชาวตำบลตากแดด ในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ไม่ให้ภูมิปัญญา “การหลามข้าวด้วยไม้ไผ่” เลือนหายไปตามกาลเวลา พร้อมส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กำนันโรจน์ โทรศัพท์ 087-8896032