ไม่เกี่ยวกับเหตุยิง 5 ทหารพรานดับ! รอง ผบ.กองร้อย 4511 เสียชีวิตในบ้านพักเหตุป่วยซึมเศร้ากว่า 10 ปี

นราธิวาส - พบรอง ผบ.กองร้อยทหารพรานที่ 4511 เสียชีวิตในห้องพัก ที่ฐานปฎิบัติการใน อ.ระแงะ พบอาวุธปืนพร้อมปลอกกระสุนตกอยู่ข้างศพ สืบประวัติพบป่วยซึมเศร้ารักษาตัวมากว่า 10 ปี ปัดไม่ได้เครียดจากเหตุคนร้ายยิงทหารพรานดับ 5 นาย
วันนี้ ( 25 ก.ค.) พ.อ.วิทยา สาริยา ผบ.ฉก.ทพ.45 เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผกก.สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้รับแจ้งจากกำลังพลของเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 4511 ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บ้านสาเมาะ ม.1 ต.บองอ อ.ระแงะ ว่า มีทหาร 1 นายก่อเหตุอัตฆาตกรรมภายในห้องพัก
จากการเข้าตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิตคือ ร.อ.สัญชัย ตะปาน อายุ 49 ปี อยู่ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา รอง ผบ.กองร้อยทหารพรานที่ 4511 มีบาดแผลที่บริเวณใต้คางจำนวน 1 นัด ด้านข้างร่างของผู้เสียชีวิตมีอาวุธปืนเล็กสั้น CQ-A หรือ คาร์ไบน์ ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ตกอยู่ 1 กระบอก พร้อมปลอกกระสุนปืน 1 นัด เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
จากการสืบสวนพบว่า เหตุเกิดจาก ร.อ.สัญชัยป่วยโรคซึมเศร้ามาอย่างยาวนาน ไม่ได้มีความเครียดจากเหตุการณ์กรณีคนร้ายยิงบุกถล่มใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย แต่อย่างใด
ร.อ.สัญชัยเริ่มเข้ารับราชการในกรมทหารพรานที่ 45 จากตำแหน่งอาสาสมัครทหารพราน และสอบได้เป็นนักเรียนโรงเรียนนายสิบ จนไต่เต้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 45 มานานกว่า 20 ปี เป็นคนภูมิลำเนา จ.สุราษฎร์ธานี มาได้ภรรยาคนพื้นที่ จ.ยะลา มีบุตรด้วยกัน 2 คน โดยหนึ่งในนั้นพิการ และเริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี
สำหรับศพของ ร.อ.สัญชัย ตะปาน รอง ผบ.กองร้อยทหารพรานที่ 4511 อยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งญาติจะมาเคลื่อนย้ายศพในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. เพื่อไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ที่ จ.ยะลา