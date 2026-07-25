อากาศร้อนจัด! กระทิงเครียดหลุดจากการล่าม ขวิดคนเลี้ยงวัย 69 ปี ดับสยอง

สุราษฎร์ธานี - เกิดเหตุสลด! วัวกระทิงเครียดจากอากาศร้อน หลุดจากการล่าม ขวิดคนเลี้ยงวัย 69 ปี ดับสยอง
เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 24 ก.ค.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า นายถาวร นวลศรีทอง อายุ 69 ปี ถูกทำร้ายร่างกาย มีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่ง นอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่ง ในสภาพนอนคว่ำหน้าเปลือยเปล่า ไม่มีเสื้อผ้า เหตุเกิด ที่บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หลังได้รับแจ้ง พ.ต.อ.ธนัญชัย นวลนิรันดร์ ผกก.สภ.ดอนสัก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน8 พนักงานสอบสวน สภ.ดอนสัก แพทย์เวร รพ.ดอนสักและเจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยศพผู้เสียชีวิตห่างจากขนำไปประมาณ 200 เมตร ตลอดเส้นทางไปถึงศพ พบรองเท้าแตะ เศษเสื้อผ้าของผู้ตาย และมีดทำครัวตกอยู่บนพื้น เมื่อตรวจร่างพบว่าศรีษะมีบาดแผลที่หน้าอก และหน้าท้องมีบาดแผลฉกรรจ จนไส้ทะลักออกมาด้านนอก ขาบริเวณหัวเข่าทั้ง 2 ข้างเกือบจะขาดออกจากกัน จนทำให้เจ้าหน้าที่ถึงผงะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้ว พ.ต.อ.ธนัญชัย นวลนิรันดร์ ผกก.สภ.ดอนสัก เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นมาจากสัตว์ที่มีเขาทำร้าย ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ ประกอบกับพูดคุยกับนายสุวรรณ ลูกชายคนตายบอกว่าพ่อเลี้ยงวัวจำนวนหลาย 10 ตัว และมีวัวกระทิงขนาดใหญ่อยู่ด้วย 2 ตัว จึงคาดว่าอาจจะเป็นวัวกระทิงทำร้ายเอาก็เป็นไปได้ ทางเจ้าหน้าที่จะได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปตรวจพิสูจน์ยังนิติเวช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อหาข้อสรุปว่านายถาวรเสียชีวิตมาจากสาเหตุอะไร
ด้าน นางสมปองภรรยาของนายถาวรบอกว่า สามีออกมาจากบ้านประมาณช่วงเที่ยงเพื่อเข้ามาดูแลวัวพันธุ์ผสมที่เลี้ยงไว้ในสวน นอกจากนั้นยังมีวัวกระทิง เพศผู้และเพศเมียที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว จำนวน 2 ตัวที่เป็นวัวของเจ้าของสวน และมีตัวเมียที่มีนิสัยดุร้ายไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ ตนถูกสามีบอกตลอดว่าเข้ามาในสวนแล้วอย่าเข้าใกล้จะเป็นอันตราย ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัด กระทิงอาจเกิดอาการเครียดและคาดว่าคงจะหลุดจากการล่ามกลางแดดแล้วเดินมายังบริเวณขนำ เมื่อสามีมาเห็นอาจต้อนกลับไปกลางทุ่งแต่วัวไม่ยอมกลับจึงทำร้ายจนถึงชีวิต