กระตุ้นเศรษฐกิจชุมพร จัดงาน “อวดใต้ Style ชุมพร”

ชุมพร - จังหวัดชุมพร เปิดงาน “อวดใต้ Style ชุมพร” กระตุ้นเศรษฐกิจ แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ชาวบ้านแห่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส”
เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 2569) นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “อวดใต้ Style ชุมพร” ณ ลานโปรโมชั่นคอมเพล็กซ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าโอเชี่ยน ชุมพร โดยมี นางสาวยุพาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร และนายกอบ ทวนดำ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธี
ซึ่งมีผู้ประกอบการคัดสรรผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมออกร้านรวมทั้งสิ้น 40 ราย นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวชุมพร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาหารทะเลแปรรูปพร้อมรับประทาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าและสแกนใช้สิทธิ์ตามโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” กันจำนวนมาก มีเม็ดเงินหมุนเวียนวันละนับล้านบาท
กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์ภายในจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลก ประจำปีพุทธศักราช 2569 ภายใต้ชื่องาน “อวดใต้ Style ชุมพร”
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่นคอมเพล็กซ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าโอเชี่ยน ชุมพร ฝั่งโรงภาพยนต์เมเจอร์
โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ช่องทางการค้าสมัยใหม่ในระดับสากล
นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวยังมาพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวัน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมสินค้าราคาพิเศษหรือช่วง "นาทีทอง" ที่นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษสุด รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทต่อวัน
พร้อมทั้งมอบความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยการแสดงดนตรีสดบรรยากาศสุดชิลล์ตลอดระยะเวลาการจัดงาน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นในงาน “อวดใต้ Style ชุมพร” ณ ศูนย์การค้าโอเชี่ยน ชุมพร จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคมนี้.