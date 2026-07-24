มท.2 แจกยาหอม ชาวบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่ ได้ใช้ไฟภายในหนึ่งปี หลังรอ นับ 100 ปี

กระบี่ - มท. 2 แจกยาหอมการันตี ภายใน 1 ปี ชาวบ้านเกาะฮั่ง ต.ศรีบอยา จ.กระบี่ 187 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แน่นอนหลังรอมานาน 100 ปี
วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 2569 ) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ บ้านเกาะฮั่ง ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะได้พบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ประชาชน 187 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ หลังจากโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลล์ ขนาด 230 กิโลวัตต์(kW) จำนวน 2 เครื่อง ถูกยกเลิกไปในปี 2567 เนื่องจากกฎหมายผังเมืองได้กำหนดให้ บ้านเกาะฮั่ง เป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงงานทุกชนิดได้
โดยจากการทำประชามติ ชาวบ้านเกาะฮั่ง เห็นด้วยการติดตั้งไฟฟ้า ระบบไมโครกริด (Microgrid) ควบคู่กับการติดตั้งเครื่องปั่นไฟเพื่อเป็นแหล่งพงานไฟฟ้าสำรองในช่วงฤดูมรสุม
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้สั่งการให้กฟภ. เร่งดำเนินการออกแบบระบบและติดตั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท
ขณะที่ นางฮาหนีหม้า บัวแก้ว ชาวบ้านเกาะฮั่ง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าให้กับชาวบ้าน หลังจากไม่มีระบบไฟฟ้าจากบริการสาธารณะ มานับ 100 ปี