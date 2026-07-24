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มท.2 แจกยาหอม ชาวบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่ ได้ใช้ไฟภายในหนึ่งปี หลังรอ นับ 100 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ - มท. 2 แจกยาหอมการันตี ภายใน 1 ปี ชาวบ้านเกาะฮั่ง ต.ศรีบอยา จ.กระบี่ 187 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แน่นอนหลังรอมานาน 100 ปี


วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 2569 ) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ บ้านเกาะฮั่ง ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะได้พบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ประชาชน 187 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ หลังจากโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลล์ ขนาด 230 กิโลวัตต์(kW) จำนวน 2 เครื่อง ถูกยกเลิกไปในปี 2567 เนื่องจากกฎหมายผังเมืองได้กำหนดให้ บ้านเกาะฮั่ง เป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงงานทุกชนิดได้


โดยจากการทำประชามติ ชาวบ้านเกาะฮั่ง เห็นด้วยการติดตั้งไฟฟ้า ระบบไมโครกริด (Microgrid) ควบคู่กับการติดตั้งเครื่องปั่นไฟเพื่อเป็นแหล่งพงานไฟฟ้าสำรองในช่วงฤดูมรสุม

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้สั่งการให้กฟภ. เร่งดำเนินการออกแบบระบบและติดตั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท


ขณะที่ นางฮาหนีหม้า บัวแก้ว ชาวบ้านเกาะฮั่ง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าให้กับชาวบ้าน หลังจากไม่มีระบบไฟฟ้าจากบริการสาธารณะ มานับ 100 ปี



มท.2 แจกยาหอม ชาวบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่ ได้ใช้ไฟภายในหนึ่งปี หลังรอ นับ 100 ปี
มท.2 แจกยาหอม ชาวบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่ ได้ใช้ไฟภายในหนึ่งปี หลังรอ นับ 100 ปี
มท.2 แจกยาหอม ชาวบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่ ได้ใช้ไฟภายในหนึ่งปี หลังรอ นับ 100 ปี
มท.2 แจกยาหอม ชาวบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่ ได้ใช้ไฟภายในหนึ่งปี หลังรอ นับ 100 ปี
มท.2 แจกยาหอม ชาวบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่ ได้ใช้ไฟภายในหนึ่งปี หลังรอ นับ 100 ปี
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