พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตระกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต

นราธิวาส - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จ.นราธิวาส
วันนี้ (24 ก.ค.) ที่ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้แก่ครอบครัว
อาสาสมัครทหารพราน ซาลาฮูดิง ปิ อายุ 34 ปี เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์โจมตีเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชน บริเวณจุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อคืนวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
จากนั้นนายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางไปยังบ้ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพราน ซาการียา เจ๊ะนะ อายุ 23 ปี เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์โจมตีเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชน บริเวณจุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อคืนวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ให้แก่ทายาท รายละ 500,000 บาท มอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส รายละ 5,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ของเลขาธิการ ศอ.บต.ให้แก่ครอบครัว ผู้เสียชีวิตอีกด้วย
การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ ครอบครัวอาสาสมัครทหารพราน ทั้ง 2 นาย อย่างหาที่สุดมิได้