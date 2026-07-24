กมธ.ทหาร วุฒิสภา หนุน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าใช้ 'ยาแรง' ล่าโจรใต้ ย้ำต้องระวังกระทบชาวบ้าน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - โฆษก กมธ.ทหาร วุฒิสภา สนับสนุน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าใช้มาตรการเด็ดขาดกวาดล้างขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่นราธิวาส แต่เตือนการใช้กฎอัยการศึกต้องระมัดระวังขั้นสูงสุด เพื่อไม่ให้กระทบวิถีชีวิต การทำกิน และการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชน พร้อมจี้ปรับยุทธวิธีตั้งจุดตรวจเพื่อลดความสูญเสีย
วันนี้ (24 ก.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทหารและ อส.ทพ. ทั้ง 5 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบูเก๊ะซามี ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของกองกำลังติดอาวุธขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น และจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเข้าควบคุมพื้นที่ จ.นราธิวาสทั้งจังหวัด เพื่อให้เจ้าตรวจค้น จับกุม รวมทั้งการใช้อาวุธได้ตามกฎอัยการศึก เพื่อการติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุ ที่หลังการก่อเหตุนำรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิดไปเผาทำลายที่ ต.กาลิซา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ก่อนที่จะหลบหนี
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ จ.นราธิวาส ครั้งนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงขอให้ ผบ.ฉก.นราธิวาส กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มีความระมัดระวังในการใช้กฎอัยการศึก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งในการตรวจค้นผู้ต้องสงสัย การจับกุม การใช้อาวุธ รวมทั้งการเดินทางของประชาชน และอาชีพการเกษตร ซึ่งต้องกรีดยาง และที่สำคัญในพื้นที่อยู่ระหว่างการตัดผลทุเรียนมีดแรก รวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจในยามค่ำคืนของผู้นับถือศาสนาอิสลามที่เป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ จึงขอให้ ฉก.นราธิวาส และฝ่ายปกครอง ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งใน จ.นราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ รวมทั้งรายละเอียดที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎอัยการศึกที่ประกาศใช้
ในส่วนของการแก้ปัญหาความสูญเสีย ทั้งของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในจุดตรวจ โดยให้ปฏิบัติตามยุทธวิธีอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่เกาะกลุ่มอยู่ในจุดตรวจ เพราะการที่กำลังพลเกาะกลุ่มอยู่ในจุดตรวจ เมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตี ต้องสูญเสียทั้งหมด รวมทั้งไม่มีโอกาสในการต่อสู้กับคนร้าย และขอให้พิจารณาการตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ไม่ควรตั้งในชุมชน ในตลาด หรือที่บ้านเรือนประชาชน เพราะเมื่อเกิดการโจมตี ประชาชนต้องได้รับบาดเจ็บล้มตาย และบ้านเรือนยานพาหนะได้รับความเสียหาย รวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่จะยิงตอบโต้กับคนร้ายก็ไม่สะดวก เพราะกระสุนปืนอาจจะไปโดนประชาชนที่มีบ้านเรือนติดกับจุดตรวจจุดสกัด
กำลังทุกหน่วยในพื้นที่ต้องปรับปรุงงานมวลชนและงานการข่าว วันนี้งานมวลชนของ กอ.รมน.ภาค 4 ล้มเหลว ทำให้งานการข่าวล้มเหลวตามไปด้วย เมื่องานการข่าวล้มเหลว งานป้องกันก็ไม่ได้ผล เพราะไม่รู้ว่าเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหน เป็นการป้องกันแบบเหวี่ยงแห และสิ่งที่ประชาชนสงสัยหลังการก่อเหตุ ทำไมคนร้ายหลบหนีไปได้ โดยจุดตรวจจุดสกัดไม่พบเห็นยานพาหนะของคนร้าย โดยเฉพาะกรณีการโจมตีจุดตรวจล่าสุดที่เกิดขึ้น หลังการโจมตีคนร้ายขับรถยนต์หลบหนีระยะทาง 30 กิโลเมตร ก่อนที่จะวางเพลิงรถยนต์เพื่อทำลายหลักฐาน นี่คือเรื่องที่ กอ.รมน.ภาค 4 ต้องตอบให้ประชาชนหายข้องใจ เพราะหากไม่อธิบาย จะทำให้ประชาชนเชื่อตามที่บีอาร์เอ็นปลุกระดม ว่าจุดตรวจจุดสกัดไม่มีประโยชน์ เพราะป้องกันเหตุและป้องกันความปลอดภัยของประชาชนไม่ได้
เห็นด้วยกับการที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ใช้ยาแรงกับกองกำลังติดอาวุธในครั้งนี้ เพื่อไล่ล่ากองกำลังติดอาวุธใน จ.นราธิวาส ที่ก่อเหตุซ้ำซากต่อเนื่อง แต่ต้องไม่ลุกลามไปยังพื้นที่ จ.ปัตตานี และยะลา เพราะมีโอกาสที่เป็นไปได้ที่กองกำลังติดอาวุธในปัตตานีและยะลาจะก่อเหตุแบบที่เกิดใน จ.นราธิวาส เพื่อให้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เห็นว่าสถานการณ์มีความรุนแรงและเลวร้ายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการทำลายเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชน ตามความต้องการของบีอาร์เอ็น
และสิ่งที่เป็นกังวล ขอให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้ความสำคัญคือการรักษาความปลอดภัยปั๊มน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจอื่น ๆ ในพื้นที่ ซึ่งอาจจะถูกวางระเบิด วางเพลิง เพื่อเป็นการตอบโต้การใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้ โฆษกกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวด้วยความเป็นห่วงสถานการณ์ในพื้นที่