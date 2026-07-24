ชาวบ้านร้องโครงการฝังท่อประปายักษ์ริมถนนพังงา–ภูเก็ต สร้างความเดือดร้อน หวั่นถนนทรุดเสียหาย วอนเร่งแก้ไข

พังงา - ชาวบ้านกระโสม จ.พังงา ร้องเรียนโครงการวางท่อประปาขนาดใหญ่ริมถนนเพชรเกษมสายพังงา–ภูเก็ต สร้างความเดือดร้อน หลังพบดินและหินที่ถมแนวท่อทรุดตัวหลายจุด ทำขอบถนนทรุดเป็นแอ่ง การสัญจรเข้า-ออกบ้านเรือนลำบาก หวั่นกระทบต่อโครงสร้างถนนในระยะยาว
วันนี้ ( 24 ก.ค.69) นายเกรียงไกร ทองสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการวางท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ซึ่งดำเนินการขุดฝังบริเวณริมถนนเพชรเกษมสายพังงา–ภูเก็ต พบว่าหลายจุดที่มีการกลบแนวท่อเกิดการทรุดตัวจนเป็นแอ่ง ขณะที่บางช่วงขอบถนนมีการทรุดตัวตามไปด้วย ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนนได้รับผลกระทบในการใช้เส้นทางเข้า-ออกบ้านเรือน
นางละออง กระแสไส อายุ 67 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ตนเปิดร้านขายของชำและมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ภายในบ้าน หลังจากมีการดำเนินโครงการดังกล่าว การเข้า-ออกบ้านเป็นไปด้วยความลำบาก โดยเฉพาะช่วงฝนตก น้ำจะไหลเข้าบริเวณบ้าน เนื่องจากพื้นที่หน้าบ้านมีการทรุดตัว จึงอยากให้ผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้มีมาตรฐานและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้านนายเกรียงไกร ทองสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อวางท่อส่งน้ำประปาขนาดใหญ่จากจังหวัดพังงาไปยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตนและชาวบ้านไม่ได้คัดค้านการดำเนินโครงการ เพราะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของจังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาควรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวโครงการ โดยเฉพาะปัญหาดินทรุด ขอบถนนทรุด และการระบายน้ำที่ส่งผลต่อบ้านเรือนของประชาชน
นายเกรียงไกร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภาครัฐที่ใช้งบประมาณจำนวนหลายพันล้านบาท จึงควรมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเป็นระยะตลอดแนวการก่อสร้าง ทั้งชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ระยะเวลาดำเนินงาน และช่องทางการติดต่อ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและสามารถแจ้งปัญหาได้โดยสะดวก รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ล่าสุดทางผู้รับเหมาแจ้งว่าจะทำการซ่อมแซมฝังกลบใหม่โดยเร็วที่สุดแล้ว