ยิงสางแค้นหนุ่มพัทลุงวัย 46 ปีเสียชีวิต ก่อนผู้ต้องหาดอดเข้ามอบตัว

พัทลุง – หนุ่มใหญ่วัย 42 ปีก่อเหตุยิงสางปมแค้นหนุ่มวัย 46 ปี เสียชีวิตขณะขับรถ จยย.กลับจากสวนยางพารา ท้องที่ ม.1 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ก่อนดอดเข้ามอบตัว สารภาพมีความแค้นกันมานานเหตุผู้ตายเคยใช้มีดแทงตนเองมาก่อน
วานนี้ (23 ก.ค.) ร.ต.อ.ทวีวัฒน์ มิ่งทอง รองสารวัตรสอบสวน สภ.เกาะนางคำ จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีดีมีเหตุยิงกันบนถนนสายเกาะหมาก-ปากพะยูน ท้องที่ ม.1 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สรรเสริญ เหมือนพรรณนาราย สารวัตรใหญ่ สภ.เกาะนางคำ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบศพ นายส่ามาแอ โต๊ะเหล็ม อายุ 46 ปี นอนเสียชีวิตใกล้กับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวหมายเลขทะเบียน 1กจ 6051 พัทลุง มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองพกสั้นขนาดเบอร์ 12 เข้าบริเวณลำคอ 1 นัด รวม 9 แผล และใกล้กันเจ้าหน้าที่พบมีปลายแหลมยาว 8 นิ้ว 1 เล่ม จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ นายส่ามาแอ ผู้เสียชีวิต ขับรถจักรยานยนต์ออกจากสวนยางพาราเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้าน ขณะขับรถก่อนถึงจุดเกิดเหตุได้เห็น นายสุริยา หรือเอ เส็นยีหีม อายุ 42 ปี ขับรถตามหลังมา ก่อนผู้ตายตะโกนถามมึงจะเอาอะไรกับกูอีก และผู้ตายจับอาวุธมีดที่แขวนไว้ที่เอว ทำให้ นายสุริยา ชักอาวุธปืนยิงเข้าใส่ 1 นัด จนล้มลงเสียชีวิตดังกล่าว
ต่อมา นายสุริยา ผู้ก่อเหตุ ได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะนางคำ โดยในเบื้องต้นระบุว่าโกรธและแค้นมานานแล้ว เนื่องจากต้นปีที่ผ่านมา นายส่ามาแอ ผู้ตาย ได้มีเรื่องทะเลาะกับตน และได้ใช้อาวุธมีดแทงตนเองได้รับบาดเจ็บนอนรักษาตัว รพ.หลายวัน แต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์จนยอมความกันได้ แต่ผู้ตายยังหาเรื่องตนเองอีก จึงแค้นฝังใจได้จังหวะจึงก่อเหตุดังกล่าว
ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวสอบพร้อมด้วยอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ และนำตัวเก็บหาเขม่าดินปืน ก่อนตั้งข้อกล่าวหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพกพาอุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต