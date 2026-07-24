ยกระดับนราธิวาส! ผบ.ฉก.สั่งใช้กฎอัยการศึกปิดล้อม-ตรวจค้นหลังเหตุคนร้ายโจมตีทหารพรานดับ 5 นาย

นราธิวาส - ผบ.ฉก.นราธิวาสสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาส ใช้อำนาจเต็มตาม "กฎอัยการศึก" เปิดทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารปูพรมปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม และสั่งการฝ่ายพลเรือนปฏิบัติการร่วม ตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ลอบยิงและใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพราน 45 เสียชีวิตกลางอำเภอระแงะ
วันนี้ (24 ก.ค.) สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 18.50 น. ได้เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงลอบยิงและใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4509 บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายได้หลบหนีและยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ออกคำสั่งที่ 131 / 2567 ลงนามโดย พลตรี ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 (มาตรา 6, 8, 9, 11 และ 15 ทวิ) บังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. เพิ่มอำนาจการปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะ ตรวจค้นยานพาหนะ ตรวจค้นเคหสถาน ตลอดจนจับกุมและกักตัวผู้ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ทันที
2. ไฟเขียวใช้อาวุธตอบโต้: อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการณ์จะก่ออันตรายต่อกำลังพล โดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วน
3. ดึงฝ่ายพลเรือนร่วมภารกิจ: กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายทหารในงานยุทธการ การระงับปราบปราม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
4. มีผลบังคับใช้ทันที: คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม (22 กรกฎาคม 2567) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้การยกระดับมาตรการในครั้งนี้ ถือเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดในการกระชับพื้นที่เพื่อกดดัน ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุด