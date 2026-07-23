“สรรเพชญ” ลงชุมพร ฟังปีญหาประชาชน เร่งขุดลอกร่องน้ำ เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ชุมพร - “สรรเพชญ” ลงชุมพร รับฟังข้อร้องเรียนประชาชน เร่งแก้ปัญหาขุดลอกร่องน้ำคลองปะทิว - คลองบางสน และท่าเทียบเรือสามเสียม ร่องน้ำตื้นเขิน เพื่อความสะดวกในการสัญจร เพิ่มความปลอดภัย
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2569 ) นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอปะทิว และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามปัญหาและรับฟังข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำคลองปะทิว คลองบางสน และท่าเทียบเรือสามเสียม เพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน เพิ่มความสะดวกในการสัญจรทางน้ำ และยกระดับความปลอดภัยของเรือประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์
นายสรรเพชญ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการสัญจรทางน้ำของประชาชนในพื้นที่
จากการลงพื้นที่บริเวณคลองปะทิว ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำของชาวประมงพื้นบ้าน พบว่าคลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้เรือประมงเข้า-ออกทะเลไม่สะดวก ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ามีแผนดำเนินการขุดลอกร่องน้ำ โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในส่วนของงบดำเนินการเอง พร้อมทั้งจัดหารถขุดลอกมาประจำในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพประมงสามารถสัญจรเข้า-ออกทะเลได้สะดวกยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน
จากนั้น ได้ลงพื้นที่โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองบางสน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว เพื่อรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ตำบลชุมโคและตำบลบางสน โดยพบว่าสะพานท่าเทียบเรือคลองบางสนชำรุดเสียหายอย่างมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและชาวประมง
ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมประมงปะทิว คลองบางสน ได้ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีคลื่นลมแรงจนทำให้เรือประมงได้รับความเสียหาย รวมทั้งขอให้เร่งดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณคลองบางสน เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง
นายสรรเพชญ ยังได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสะพานลอยข้ามทางรถไฟ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากอยู่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 1 กิโลเมตร และไม่มีระบบไฟส่องสว่าง เพราะเกิดการลักขโมยสายไฟบ่อยครั้ง โดยนายสรรเพชญ กล่าวว่า จะประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งปรับปรุงแก้ไข พร้อมประสานหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจัดสรรงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันปัญหาการลักขโมยสายไฟ
จากนั้น ได้ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียม ซึ่งผู้แทนประชาชนได้ยื่นข้อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันคลื่น แก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดกับเรือประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในช่วงฤดูมรสุม รวมทั้งขอปรับปรุงสะพานและขุดลอกร่องน้ำบริเวณคลองสามเสียมเดิม ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินจนเรือไม่สามารถสัญจรได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาค่าสิทธิเหนือพื้นดินในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชะอัง เพื่อนำมาใช้เป็นงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่
นายสรรเพชญ กล่าวทิ้งท้ายว่า หลังจากได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่คลองสามเสียมแล้ว จะเร่งรัดให้กรมเจ้าท่า กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาแนวทางซ่อมแซมสะพานคลองสามเสียม พร้อมสำรวจและออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งผลักดันงบประมาณสำหรับการขุดลอกร่องน้ำ เพื่อให้เรือประมงพื้นบ้านสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมย้ำว่าทุกข้อร้องเรียนของประชาชน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานการดำเนินงาน เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด.