ส.ว.ลงพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของด่านสะเดา

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ด่านสะเดา จ.สงขลา ศึกษาปัญหาการให้บริการจุดผ่านแดนและแนวทางเพิ่มความคล่องตัว ยกระดับประสิทธิภาพการค้าชายแดน–การเดินทางของประชาชน ย้ำติดตามทุกประเด็นสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายประเทือง มนตรี ประธานกรรมการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและศึกษาการดำเนินงานด้านการให้บริการจุดผ่านแดน ความคล่องตัวในการผ่านแดน ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา ภายใต้โครงการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนล่าง) ในโอกาสนี้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ พันเอก ธีรพันธ์ แพเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านพรมแดนสะเดาแห่งเก่า ด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่ และบริเวณถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ในโอกาสนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ยื่นหนังสือต่อคณะสมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอให้พิจารณาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณเส้นทางด่านศุลกากรสะเดาแห่งเดิม และส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อนร่วมประชุมรับฟังข้อมูลสรุป ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ชั้น 2 อาคารด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
“ด่านศุลกากรสะเดา” จังหวัดสงขลา เป็นด่านชายแดนทางบกที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีภารกิจทั้งด้านการให้บริการและการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเดินทางของประชาชน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน โดยเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าสูงที่สุดของประเทศ จากสถิติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้เดินทางเข้า–ออกเฉลี่ยปีละกว่า 6.4 ล้านคน รถยนต์ส่วนบุคคลเฉลี่ยกว่า 800,000 คัน และรถบรรทุกสินค้ากว่า 500,000 คันต่อปี ขณะที่ปีงบประมาณปัจจุบัน (9 เดือน) มีผู้เดินทางผ่านด่านแล้วกว่า 4.2 ล้านคน คาดว่าทั้งปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน
ปัจจุบันได้เปิดใช้ด่านพรมแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยให้บริการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรทุกวัน เวลา 05.00–23.00 น. พร้อมปรับรูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นอาคารตรวจสินค้า (Cargo Terminal) สำหรับรถบรรทุกสินค้า และอาคาร CIQ Passenger Terminal สำหรับผู้โดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการด้วยช่องตรวจรถขาเข้าและขาออกฝั่งละ 11 ช่อง ช่องตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าและขาออกฝั่งละ 14 ช่อง พร้อมเครื่องเอกซเรย์สัมภาระ เครื่องตรวจร่างกายแบบไม่สัมผัส รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขณะที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งเดิมได้ยุติการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแล้ว โดยย้ายภารกิจมายังด่านแห่งใหม่ทั้งหมด
นอกจากนี้ จังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างผลักดันโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับชุมชนด่านนอก เพื่อลดระยะทางการเดินทางประมาณ 5 กิโลเมตร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ด่านและลดผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งกำหนดจุดกลับรถบริเวณหน้าอาคาร CIQ Passenger Terminal แทนการก่อสร้างจุดยูเทิร์นเดิม เพื่อให้ผู้เดินทางสามารถกลับรถได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรซ้ำ
นายประเทือง มนตรี ประธานกรรมการ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายในการการลงพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรสะเดา เพื่อไม่ให้ไทยเสียโอกาสรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย พร้อมทั้งเร่งสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบอย่างหนักในพื้นที่เมืองหลักอย่างอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อวางแนวทางรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ย้ำว่า สว. ไม่มีสังกัดพรรคการเมือง จึงทำงานได้อย่างเป็นกลาง และแม้ไม่มีหน้าที่อนุมัติงบประมาณโดยตรง แต่จะใช้กลไกกำกับดูแลผ่าน 21 คณะกรรมาธิการ ประสานส่งเรื่องถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ถาม และติดตามการจัดสรรงบประมาณ เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
ภายหลังการลงพื้นที่ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะเดินทางไปประชุมรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะ และปัญหาจากประชาชน รวมถึงหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นประกอบการผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายต่อไป