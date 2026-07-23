อบจ.ชุมพร จัดกีฬาเยาวชนชิงแชมป์จังหวัด 17 ชนิดกีฬา มุ่งยกระดับสู่ความเป็นเลิศ

ชุมพร - องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชุมพร เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพร และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพร ประจำปี 2569 เพื่อส่งพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเด็กและเยาวชน พร้อมผลักดันนักกีฬาก้าวสู่ความเป็นเลิศ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2569 ) นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และเขต 2 ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพร และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพร ประจำปี 2569 โดยมีนายนพพร อุสิทธิ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบุญล แก้วสี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร นายจิรยุทธ คงพยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ดร.กันยามาส ชูจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และนางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
นายนพพร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชุมพรได้ออกกำลังกาย พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ปลูกฝังคุณธรรมและน้ำใจนักกีฬา เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ และก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–16 สิงหาคม 2569 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดชุมพร โดยมีนักกีฬาจากทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คน ชิงชัยใน 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทควันโด เปตอง เซปักตะกร้อ มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น ปันจักสีลัต เรือพาย วู้ดบอล และอีสปอร์ต
นอกจากนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังได้นำเสนอแนวทางการพัฒนากีฬาเยาวชนของจังหวัดชุมพร ทั้งด้านนโยบายส่งเสริมกีฬา การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และบทบาทของสถานศึกษาในการค้นหา พัฒนา และต่อยอดนักกีฬาเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ.ชุมพร เชื่อมั่นว่า การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาของจังหวัด