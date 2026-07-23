ชาวบ้านในพื้นที่ กระบี่ -พังงา ยื่นหนังสือค้านโครงการรถไฟรางคู่ทับปุด–กระบี่ ส่งผลกระทบหนัก ไม่คุ้มทุน

กระบี่ - ชาวบ้านในพื้นที่ กระบี่ -พังงา ยื่นหนังสือค้านโครงการรถไฟรางคู่ทับปุด–กระบี่ ส่งผลกระทบที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร พบรายงานโครงการมีแต่ขาดทุน ชาวบ้าน บางรายแทบไม่เหลือพื้นที่ไว้ทำกิน
วันนี้ ( 23 ก.ค.69) ประชาชน จาก 12 ตำบล 4 อำเภอ จ.กระบี่ และ จ.พังงา จำนวนกว่า 200 คน ได้เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณศาลหลักเมืองกระบี่ พร้อมทำการสักการะศาลหลักเมือง ก่อนเดินทางไปที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งระงับโครงการรถไฟรางคู่ทับปุด–กระบี่
เนื่องจากโครงการนี้ไม่ตอบโจทย์เศรษฐกิจที่แท้จริง ขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้น ทำลายพื้นที่เกษตรกรรม และไม่คุ้มค่างบประมาณแผ่นดิน พร้อมขอเสนอเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ เพื่อกระบี่ที่ยั่งยืน ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกว่า โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินใหม่
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ ตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ได้รับรู้มาก่อน เพิ่งได้รับหนังสือเข้าร่วมประชุมเมื่อ ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ชาวบ้านบางราย ก่อสร้างบ้านหลังใหม่เพิ่งแล้วเสร็จ แต่อยู่ในแนวที่โครงการฯ ของการรถไฟฯ จะเวนคืนที่ดิน สร้างความกังกลใจเป็นอย่างมาก โดยค่าเวนคืนที่ดินที่คาดว่าจะได้รับไม่สามารถนำเงินไปซื้อที่ดินใหม่สร้างบ้านได้ เนื่องจากในพื้นที่เป็นแหล่งชุมชนที่ที่ดินมีราคาสูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน
นอกจากนี้พบว่าเส้นทางรถไฟ ผ่านพื้นที่การเกษตร ของชาวบ้าน บางรายแทบไม่เหลือพื้นที่ไว้ทำกิน เนื่องจากรัศมีของเส้นทางรถไฟมีความกว้าง 60 เมตร บางจุดเป็นที่พักรถไฟ สถานีรถไฟ และเส้นทางผ่านพื้นที่ป่าไม้ ป่าชุ่มน้ำ แหล่งน้ำผลิตน้ำประปาในพื้นที่ อำเภออ่าวลึก มีผู้ใช้น้ำกว่า 2 พันราย
นายอธิราช ดำดี นักวิชาการอิสระ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว มีพื้นที่การเกษตร กว่า 2 พันไร่ บ้านพักอาศัย จำนวนกว่า 400 หลัง อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟ จะต้องถูกเวนคืนสร้างความเดือดร้อน สำหรับงบประมาณลงทุนรวม 32,893 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 16,662 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 3,656 ล้านบาท ค่าจัดหาขบวนรถ 11,836 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานและค่าจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 739 ล้านบาท
แต่จากเอกสารข้อมูลของการรถไฟ มีการประเมินรายได้ ในระยะเวลา 30 ปี จัดเก็บค่าโดยสาร 2.2 หมื่นล้านบาท การเช่าขบวนรถ 2.5 หมื่นล้านบาท แต่มีค่าซ่อมบำรุงค่าบริหารจัดการ รวม ว่า 8 หมื่นล้านบาท ต้องขาดทุนรวมกว่า 3.7 หมื่นล้านบาท เท่ากับขาดทุนปีละ 1.2 พันล้านบาท และจำนวนตัวเลขผู้โดยสาร ที่ประเนิน มาแสดงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ที่มาใช้บริการรถไฟสายนี้สูงถึงวันละ กว่า 3,000 คน จาก สถานีทับปุดเดินทางมายัง จังหวัดกระบี่
สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงทับปุด-กระบี่ ในเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ระบุว่า เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ให้สามารถเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานกระบี่ และรองรับการเดินทางของผู้โดยสารจากเส้นทางรถไฟสายใหม่ สุราษฎร์ธานี–พังงา–ท่านุ่น ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ลดระยะเวลาในการคมนาคม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ทั้งยังถูกจัดอยู่ในแผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)
โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา แนวเส้นทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองกระบี่ ไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ รวมระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 300 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรกว่า 2 พันไร่ ตลอดทางรถไฟผ่าน คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ ปี พ.ศ.2574-2578 งบประมาณลงทุนรวม 32,893 ล้านบาท