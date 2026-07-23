ชาวบ้านนาพละรวมกลุ่มเก็บลูกหยีนำมาแปรรูปส่งขายทั่วประเทศ

ตรัง - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสง ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง ตระเวนออกไปเก็บลูกหยี ผลไม้ป่าหายากของภาคใต้ แล้วนำมาแปรรูปส่งขายทั่วประเทศ เผยตลาดต้องการสูง จนสินค้ามีไม่เพียงพอ
วันนี้ (23 ก.ค.) นางเพ็ญศรี ทองแป้น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง นำทีมปีนและเก็บลูกหยี เข้าพื้นที่บ้านนาปด ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อเก็บลูกหยี ผลไม้ป่าหายากของภาคใต้ที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว แล้วนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งในการปีนเก็บลูกหยีนั้นยากมาก ต้องอาศัยคนที่มีความชำนาญเท่านั้น โดยการผูกเชือกและโหนตัวเองขึ้นไป โดยมีทีมงานที่อยู่ด้านล่างคอยช่วยเหลือ ส่งเชือก ส่งน้ำ ส่งไม้ ซึ่งติดกรรไกรไว้ปลายไม้ให้
สำหรับ “หยี” ต้นที่เห็นอยู่นี้ มีความสูงประมาณ 30-40 เมตร มีอายุ 70 ปี ขึ้นเองตามธรรมชาติ และได้ขายผลผลิตให้กับกลุ่มฯ แบบเหมาทั้งต้น โดยปีนี้ต้นหยีเริ่มออกดอกประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน เริ่มสุกเก็บได้ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมามีคนมาติดต่อขอซื้อต้นหยีต้นนี้ เพื่อเอาไม้ไปใช้สำหรับการต่อเรือ ในราคา 50,000 บาท เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง เป็นที่ต้องการ แต่เจ้าของไม่ขาย เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้หายาก จึงต้องการอนุรักษ์เอาไว้ อีกทั้งขณะนี้ในพื้นที่บ้านนาปดยังมีต้นหยีหลงเหลืออยู่เพียง 2-3 ต้นแล้วเท่านั้น
นายประยูร สังฆราช ฝ่ายการตลาดของกลุ่มฯ บอกว่า ตนเองรวมกลุ่มกันแปรรูปลูกหยีมานานแล้ว โดยใช้วิธีเหมายกต้น แล้วหาคนมาปีนและเก็บลูกให้ ในแต่ละปีจะมีต้นหยีที่เหมาเอาไว้ประมาณ 500 ต้น เก็บผลผลิตได้ประมาณ 3-5 ตัน ส่วนปีนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5-6 ตัน ใน 3 รุ่น เพราะลูกหยีสุกไม่พร้อมกัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปสิ้นสุดเดือนมกราคมปีหน้า ส่วนเทคนิคการเก็บผลผลิตไปแปรรูป จะใช้กรรไกรตัดเอาเฉพาะกิ่งเล็กๆ ที่มีลูกเท่านั้น จะไม่ใช้วิธีตัดโค่นกิ่งใหญ่ลงมา เพราะกว่าต้นไม้จะแตกกิ่งใหม่ และออกผลใหม่ได้ ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ หากเป็นต้นหยีขนาดใหญ่ ผลดก ต้องใช้เวลาปีนขึ้นไปเก็บ 2-3 วัน และจะได้ผลผลิต 200-500 กิโลกรัม โดยใช้วิธีจ้างแบบเหมาเก็บทั้งต้น ในราคาต้นละ 2,000-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง ความยากง่าย และปริมาณผลผลิต สำหรับในจังหวัดตรังปัจจุบันยังมีต้นหยีหลงเหลืออยู่ในหลายอำเภอ เช่น เมือง, นาโยง, ห้วยยอด, วังวิเศษ นอกจากทางกลุ่มจะซื้อแบบเหมายกต้นแล้ว ยังซื้อลูกหยีสดจากที่อื่น ในราคา กก.ละ 50-70 บาท เพื่อนำมาแปรรูปส่งขายออนไลน์ทั่วประเทศด้วย ทั้งทางเพจ “ลูกหยีตรัง” ทางไลน์ และเบอร์โทร (087) 417-6532
สำหรับการแปรรูปจะทำกัน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสง ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 15 คน ทุกคนจะมีหุ้นคนละ 1,000 บาท เริ่มจากการตัดเมล็ดลูกหยีออกจากกิ่ง โดยสมาชิกที่ทำจะได้ค่าจ้าง กก.ละ 8 บาท แล้วเอาเมล็ดใปตากในตู้พลังงานแสงอาทิตย์แบบมิดชิด จากนั้นนำไปใส่ถุงฟัดกระเทาะเอาเปลือกนอกสีดำออก แล้วคัดเอาแต่เมล็ดที่สมบูรณ์สีแดงๆ ส้มๆ มาชั่งน้ำหนัก คิดเงินให้อีก กก.ละ 10 บาท แล้วเอาเมล็ดดังกล่าวไปตากในตู้พลังงานแสงอาทิตย์อีกครั้ง เมื่อลูกหยีแห้งก็ให้สมาชิกช่วยกันแกะเอาเมล็ดในออก โดยมีจ้างอีก กก.ละ 30 บาท
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ลูกหยีของที่นี่ เป็นสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง อาทิ ลูกหยีสามรสสูตรดั้งเดิมแบบมีเมล็ด ราคาถุงละ 40 บาท, ลูกหยีสามรสไร้เมล็ด ราคากระปุกละ 150 บาท, ลูกหยีกวนสูตรดั้งเดิม ราคาถุงละ 40 บาท, ลูกหยีกวนผสมพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ราคาถุงละ 50 บาท, ลูกหยีรสจี๊ดจ๊าด ราคาถุงละ 40 บาท ขนมคุกกี้ลูกหยี ราคากระปุกละ 100 บาท และน้ำลูกหยี ราคาขวดละ 10 บาท ซึ่งรายได้ต่อปีจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิตที่ได้ แต่สินค้ามีไม่เพียงพอ เพราะมีผู้คนต้องการมาก ส่วนลูกค้ามีทุกภาค โดยเฉพาะภาคกลาง และแถวกรุงเทพฯ