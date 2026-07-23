เพื่อนข้าราชการและผู้บังคับบัญชาร่วมส่งร่าง 3 ทหารพรานเหยื่อไฟใต้กลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ

นราธิวาส - เพื่อนข้าราชการและผู้บังคับบัญชาร่วมส่งร่าง 3 ทหารพรานผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งล่าตัวคนร้ายคาดฝีมือกลุ่มแกนนำ “มะเซาฟี-อับดุลเล๊าะ”
วันนี้ (23 ก.ค.) ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางนรา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพทหารพราน สังกัดกรมทหารพรานที่ 45 จำนวน 3 นาย ได้แก่ 1.จ.ส.อ.ธีระยุทธ โสมะเกิด อายุ 43 ปี, 2.อส.ทพ.วิมล ดาบทอง อายุ 43 ปี และ 3.อส.ทพ.ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา อายุ 34 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกว่า 10 คน ใช้อาวุธปืนและระเบิดไปป์บอบมบ์เข้าใส่ จุดตรวจเทศบาลบูเก๊ะซามี ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวม 5 ราย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก 6 ราย
โดยภายในพิธี พล.ท.นรธิป ได้เป็นผู้แทนวางพวงหรีดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมมอบเหรียญบางระจัน ใบประกาศเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมกว่า 535,000 บาท
โดยมี พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9, นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา เพื่อนทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมแสดงความเสียใจอย่างพร้อมเพรียง ก่อนทำการเคลื่อนย้ายร่างวีรบุรุษกลับไปประกอบพิธีทางศาสนายังภูมิลำเนาเดิม ได้แก่ จ.ส.อ.ธีระยุทธ โสมะเกิด ไปยังวัดพนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี, อส.ทพ.วิมล ดาบทอง ไปยังวัดจำปา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และ อส.ทพ.ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา ไปยังวัดมะนาวหวานอารามหลวง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
ด้านแหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงเปิดเผยว่า การสืบสวนเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงภายใต้การนำของ นายมะเซาฟี ตีโม และ นายอับดุลเล๊าะ มะแซ แกนนำระดับปฏิบัติการที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.ระแงะ, อ.จะแนะ, อ.ศรีสาคร และ อ.รือเสาะ) ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมักมีพฤติกรรมก่อเหตุรุนแรงและมีประวัติเชื่อมโยงกับคดีสำคัญในอดีตหลายคดี
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังปิดล้อมและปูพรมค้นหาในพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มงวด เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด