ตำรวจทุ่งสงตะครุบยาบ้าล็อตใหญ่กลางเมืองเกือบ 1.6 ล้านเม็ด

นครศรีธรรมราช - ตำรวจทุ่งสงแถลงข่าวเข้าจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่กลางเมือง จำนวนเกือบ 1.6 ล้านเม็ด พร้อมควบคุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย
วันนี้ (23 ก.ค.) ที่ สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 รรท.ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมพร นิติภักดิ์ ผกก.สภ.ทุ่งสง, พ.ต.ท.ศักดา ทองประพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งสง และเจ้สหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ ที่บ้านไม่มีเลขที่ ในซอยทวดพริ้ม หมู่ 6 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ต้องหาคือ นายมณีหรือตาล อายุ 42 ปี
โดยพฤติการณ์ในการจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีเครือข่ายยาเสพติดพักอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเหตุ และจะมีการลำเลียงยาเสพติดครั้งใหญ่ ตร.จึงได้เข้าตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบผู้ต้องหายืนอยู่ข้าง รถยนต์กระบะอีซุซุ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงอาการพิรุธและวิ่งหลบหนีในทันที ตร.ได้วิ่งไล่ติดตามก่อนควบคุมตัวไว้ได้
จากนั้นได้พาตัวมายังรถยนต์ที่จอดอยู่ตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจำนวนหนึ่ง ก่อนจะได้ตรวจค้นภายในบ้านพบยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง รวมยาบ้าที่ตรวจยึดได้ทั้งสิ้น 1,559,942 เม็ด อาวุธปืน 3 กระบอก เงินสดอีกกว่า 1 ล้านบาท รถยนต์กระบะ 1 คัน และของกลางอื่น ๆ รวมจำนวน 25 รายการ
โดยได้ตั้งข้อกล่าวหา นายมณี ว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อ จำหน่ายเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้ เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป