ม.หาดใหญ่ เปิดเวที “HU Open House 2026” ชวนเยาวชนค้นหาเส้นทางอนาคต

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.หาดใหญ่ เปิดเวที “HU Open House 2026” จุดประกาย Next Gen ชวนเยาวชนค้นหาเส้นทางก้าวทันโลกแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรม HU Open House 2026 ภายใต้แนวคิด "Next Gen" เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ครู และผู้ปกครองจากทั่วภาคใต้ ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขัน และการแนะแนวจากทุกคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวทันโลกแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต จึงต้องการให้นักเรียนและนักศึกษาได้มองภาพอนาคตในอีก 5-10 ปีข้างหน้า วางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อก้าวเป็นกำลังสำคัญของประเทศในฐานะ Next Generation
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยังเชิญชวนครูและนักเรียนจากทั่วภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 2 วัน เพื่อเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ทดลองปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ร่วมแข่งขันและทำกิจกรรมกับรุ่นพี่ เปิดโอกาสให้ค้นหาความถนัดและสัมผัสสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์อนาคต
ด้าน ดร.ยรรยง คชรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลต์จากทุกคณะ อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์ (Robotics) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสุนทรพจน์หัวข้อการปรับตัวในยุค AI ของคณะศึกษาศาสตร์ การแข่งขันปั้นไอเดียธุรกิจจากคณะบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจด้านรัฐศาสตร์และภาวะผู้นำ รวมถึงการแสดง ศาลจำลอง ของคณะนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจด้านกฎหมายได้สัมผัสกระบวนการยุติธรรมเสมือนจริง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพในอนาคต
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คาดหวังว่ากิจกรรม HU Open House 2026 จะเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโลกการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก