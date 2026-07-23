xs
xsm
sm
md
lg

ม.หาดใหญ่ เปิดเวที “HU Open House 2026” ชวนเยาวชนค้นหาเส้นทางอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.หาดใหญ่ เปิดเวที “HU Open House 2026” จุดประกาย Next Gen ชวนเยาวชนค้นหาเส้นทางก้าวทันโลกแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรม HU Open House 2026 ภายใต้แนวคิด "Next Gen" เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ครู และผู้ปกครองจากทั่วภาคใต้ ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขัน และการแนะแนวจากทุกคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวทันโลกแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก


ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต จึงต้องการให้นักเรียนและนักศึกษาได้มองภาพอนาคตในอีก 5-10 ปีข้างหน้า วางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อก้าวเป็นกำลังสำคัญของประเทศในฐานะ Next Generation

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยังเชิญชวนครูและนักเรียนจากทั่วภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 2 วัน เพื่อเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ทดลองปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ร่วมแข่งขันและทำกิจกรรมกับรุ่นพี่ เปิดโอกาสให้ค้นหาความถนัดและสัมผัสสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์อนาคต


ด้าน ดร.ยรรยง คชรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลต์จากทุกคณะ อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์ (Robotics) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสุนทรพจน์หัวข้อการปรับตัวในยุค AI ของคณะศึกษาศาสตร์ การแข่งขันปั้นไอเดียธุรกิจจากคณะบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจด้านรัฐศาสตร์และภาวะผู้นำ รวมถึงการแสดง ศาลจำลอง ของคณะนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจด้านกฎหมายได้สัมผัสกระบวนการยุติธรรมเสมือนจริง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพในอนาคต

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คาดหวังว่ากิจกรรม HU Open House 2026 จะเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโลกการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก







ม.หาดใหญ่ เปิดเวที “HU Open House 2026” ชวนเยาวชนค้นหาเส้นทางอนาคต
ม.หาดใหญ่ เปิดเวที “HU Open House 2026” ชวนเยาวชนค้นหาเส้นทางอนาคต
ม.หาดใหญ่ เปิดเวที “HU Open House 2026” ชวนเยาวชนค้นหาเส้นทางอนาคต
ม.หาดใหญ่ เปิดเวที “HU Open House 2026” ชวนเยาวชนค้นหาเส้นทางอนาคต
ม.หาดใหญ่ เปิดเวที “HU Open House 2026” ชวนเยาวชนค้นหาเส้นทางอนาคต
+1