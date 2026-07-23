เอกอัครราชทูตเคนยา หารือกับผู้ว่าฯภูเก็ต ยกระดับความร่วมมือ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว เมืองพี่เมืองน้อง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เอกอัครราชทูตเคนยา เยือนภูเก็ตร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างภูเก็ตกับเมืองของสาธารณรัฐเคนยา
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.นางลูซี นเจรี คิรูทู (H.E. Mrs. Lucy N. Kiruthu) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับสาธารณรัฐเคนยา
โดย มีหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวแสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมกล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต แม้จะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่มีการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานกว่า 300 ปี ซึ่งพร้อมเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน
นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัด ในด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การเกษตรมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐานการให้บริการด้านโรงแรม รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งมีความพร้อมในการต่อยอดความร่วมมือกับสาธารณรัฐเคนยา นอกจากนี้ ยังเสนอแนวทางความร่วมมือด้านกีฬา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักกีฬา อาทิ นักวิ่งระยะไกล ซึ่งเป็นจุดแข็งของเคนยา รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกีฬาระหว่างกัน
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและต่อยอดความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับสาธารณรัฐเคนยาในอนาคตต่อไป
ด้าน ดร.นางลูซี นเจรี คิรูทู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนครั้งนี้ นอกจากเป็นการแนะนำตัวแล้ว ยังเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเคนยา ซึ่งกำลังจะครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต พร้อมทั้งหารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และแนวคิดการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับเมืองของสาธารณรัฐเคนยา
เอกอัครราชทูตฯ ยังกล่าวอีกว่า เคนยาและจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เช่น แนวปะการัง จึงมีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับจังหวัดภูเก็ต รวมถึงศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ต ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก ทั้งจากเสน่ห์ของอาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติ (MICE) ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเคนยา