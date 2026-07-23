นายก ส.ท่องเที่ยวภูเก็ตคนใหม่ ส่งซิกถึงรัฐบาล "เลิกสร้างกระแสลบให้ภูเก็ต" หนุนปราบคนทำผิดกฎหมาย แต่ไม่ต้องโชว์ จนดังกระหึ่ม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นายกสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต คนใหม่ป้ายแดง “สรายุทธ มัลลัม” ส่งซิกถึงรัฐบาล เลิกสร้างกระแสด้านลบให้ภูเก็ต วอนสร้างภาพดีๆ ทำภูเก็ตเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวและคนภูเก็ต หนุนจัดการสิ่งผิดกฎหมาย แต่ขอทำแบบเงียบๆ ไม่ต้องโชว์ให้ภูเก็ตดังกระหึ่ม
นายสรายุทธ มัลลัม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูเก็ต ภายหลังได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯคนต่อไปต่อจากนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงราดามา พลาซ่า บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า ว่า
ตนเป็นกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวมา 34 ปี ถือมาอยู่มานานมาก เมื่อเทียบกับอายุสมาคมที่ตั้งมา 48 ปี ผ่านวิกฤตต่างๆ มาหลายระลอก ทั้งสึนามิ โควิด สงครามต่างๆ รู้เรื่องสมาคมเป็นอย่างดี เพื่อนๆ สมาคมจึงเห็นว่าถึงเวลาที่สมควรแล้วที่ตนจะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่นายกสมาคมและจากไปด้วยสงบ ซึ่งคำว่าสงบของตนนั้น คือ ยากให้สมาคมและภูเก็ตต้องเดินไปด้วยกัน ไม่อยากให้ภูเก็ตมีข่าวไม่ดีเกิดขึ้น ซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นกับภูเก็ต เป็นข่าวที่เกิดขึ้นกับเมืองท่องเที่ยวทุกแห่งในประเทศไทย ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ภูเก็ตเท่านั้น ถามว่าตนทำอะไรได้ไม่ ตนทำอะไรไม่ได้ เพียงแต่จะต้องบอกให้รัฐบาลทราบว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับภูเก็ต จะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของภูเก็ตกลับคืนมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาภูเก็ต
ทุกวันนี้ภูเก็ต ถูกหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกรรมาธิการฯ หลายๆ คนที่ลงพื้นที่ภูเก็ต แต่ไม่เข้าใจความเป็นภูเก็ต เคยฟังแต่ข่าวร้ายของภูเก็ต แต่ไม่รู้ว่าภูเก็ตมีข่าวดีอะไรบ้าง โชดดีที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรอ.ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และได้ประชุมร่วมกันมา 2 ครั้งแล้ว ได้พยายามบอกให้รัฐมนตรีทราบว่าภูเก็ตบอบซ้ำมามากแล้ว ต้องแก้ไข ดึงจุดเด่นของภูเก็ตออกมา ไม่ใช่นำแต่จุดด้อยออกมานำเสนอข่าวกันโด่งดังไปทั่ว ทั้งนอมินี มีทำลายท่องเที่ยวอย่างโน้นอย่างนี้ เรื่องแบบนี้มีในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นพัทยา หัวหิน สมุย กรุงเทพฯ แต่ทำไมต้องมามุ่งที่ภูเก็ตอย่างเดียว
ซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำตามกฎหมาย ซึ่งเราต้องแยกว่ากฎหมายบางเรื่องล้าสมัย ต้องมีการปรับแก้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ในภูเก็ต การที่มีปราบนอมินีนั้นส่งผลเสียต่อภูเก็ต คนภูเก็ตท้อแท้หมดแล้ว หมดอาลัยตายยาก ไม่เข้าใจว่า ทำไม รัฐบาลต้องมาทำเรื่องเหล่านี้ ในเวลานี้ ถ้าภูเก็ตไม่ดีขึ้นมา รัฐบาลจะรับผิดชอบอะไรได้ไม่ บอกได้เลยว่ารับผิดชอบอะไรไม่ได้เลย เราต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ภูเก็ต ซึ่งรัฐมนตรีรับปากว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะลงมาภูเก็ตเพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภูเก็ต นำเสนอสิ่งดีๆ
“อยากให้รัฐบาลสร้างกระแสดีๆให้กับภูเก็ตบ้าง ไม่ใช่สร้างแต่กระแสรบ รัฐบาลจะสั่งให้ดำเนินการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ทั้งปราบนอมินี บุกรุกหาด จับไกด์เถื่อน แท็กซี่เถื่อน ก็ดำเนินการไปตามกฎหมาย แต่ไม่ต้องมาออกข่าวให้โด่งดังและโชว์ผลงานไปทั่วโลก ซึ่งล้วนแต่เป็นกระแสด้านลบสำหรับภูเก็ตทั้งนั้น” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวและว่า
ในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี ที่ตนยังทำหน้าที่ กรอ.ของกระทรวงท่องเที่ยวฯ ตนจะเดินหน้าทำเรื่องที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภูเก็ต ควบคู่กับการต่อยอดการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของภูเก็ตจากนายกสมาคมฯคนที่ผ่านมา ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ แต่จะเน้นหนักและเดินหน้าไปที่การสร้างภาพลักษณ์และกระแสดีๆ ให้กับภูเก็ต เพราะที่ผ่านมาภูเก็ตบอบซ้ำมากมากแล้ว เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวและคนภูเก็ต และเป็นหน้าที่ของสมาคามธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องทำให้การท่องเที่ยวของภูเก็ตเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก และนักท่องเที่ยวคุณภาพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงปัญหาต่างๆ ที่ภูเก็ตกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร จะเดินหน้าร่วมกับองค์กรเอกชนในภูเก็ตผลักดันต่อไป ผ่านทางหน่วยงานต่างๆ