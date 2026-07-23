แม่ทัพ 4 ลงพื้นที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี สั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและยกระดับความปลอดภัย

นราธิวาส - แม่ทัพภาค 4 ลงพื้นที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี สั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและยกระดับความปลอดภัย พร้อมสดุดี 5 ทหารกล้าผู้พลีชีพ ก่อนเข้าเยี่ยมเด็กชายวัย 10 ขวบที่ได้รับบาดเจ็บ ประณามเป็นการก่อเหตุที่ไร้มนุษยธรรม
วันนี้ (23 ก.ค.) พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ บริเวณจุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์โจมตีเจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมติดตามลงพื้นที่
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังสรุปสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสดุดีความเสียสละของทหารกล้าสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ทั้ง 5 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชีวิตและความสงบสุขของประชาชนจนวาระสุดท้าย พร้อมยืนยันกองทัพจะดูแลสิทธิ สวัสดิการ และเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ รวมถึงดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด
จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กชายฮาปิ๊บ หินะ อายุ 10 ปี ที่โรงพยาบาลระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายยิงและขว้างไปป์บอมบ์โจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ ด้วยเช่นกัน พร้อมได้มอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัว และกำชับทุกหน่วยดูแลการรักษาและการเยียวยาอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ประณามการก่อเหตุในครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำอันอุกอาจ ไร้มนุษยธรรม และกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็ก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุหรือสิ่งผิดปกติ เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้