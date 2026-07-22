กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าประณามเหตุคนร้ายบุกถล่มด่านตรวจไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแถลงการณ์ประณามเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย ชาวบ้านบาดเจ็บ 5 ราย
วันนี้ (22 ก.ค.) พันเอก เอกวริทธิ์ ชอบชูผล รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้แถลงการณ์ ขอประณามการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจเทศบาลบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการกระทำอันอุกอาจ ไร้มนุษยธรรม และไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ใจกลางชุมชน
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เสียชีวิต 5 นาย ประกอบด้วย จ่าสิบเอก ธีระยุทธ โสมะเกิด , อาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง , อาสาสมัครทหารพราน ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา , อาสาสมัครทหารพราน ซอลาฮูดิง ปิ และ อาสาสมัครทหารพราน ซากีรียา เจ๊ะน๊ะ ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งถูกนำส่งรักษาตัวที่ โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย เด็กชาย ฮาบี๊บ หินะ , นาย มูฮำมัดอาลี อับรู , นาง ฟัรฮะห์ อับรู , นาย มูฮำมัดฮาฟิต หินะ และ เด็กชาย อวาฏิฟ บือราเฮง
การใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในเขตเมืองเช่นนี้ ไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังสร้างความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่อาจยอมรับได้
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนาย และยืนยันว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุ แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. หมายเลข 1341 หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและนำพาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน