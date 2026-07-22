(มีคลิป) ทหารพรานนราธิวาสพลีชีพ 5 นาย! คนร้ายควบกระบะบุกยิง-ปาระเบิดใส่จุดตรวจ อ.ระแงะ

นราธิวาส – คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้รถกระบะ 4 ประตู สีดำ เป็นพาหนะ ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์เข้าใส่จุดตรวจบูเก๊ะสามี เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเสียชีวิต 5 นาย
เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 18.45 น. โดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้รถกระบะ 4 ประตู สีดำ เป็นพาหนะ ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์เข้าใส่จุดตรวจบูเก๊ะสามี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจได้เสียชีวิตรวม 5 นาย ดังนี้ 1.จ.ส.อ. ธีระยุทธ โสมะเกิด 2.อส.ทพ. ซากีรียา เจ๊ะน๊ะ 3.อส.ทพ. วิมล ดาบทอง 4.อส.ทพ. ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา และ 5.อส.ทพ. ซอลาฮูดิง ปิ ชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย หนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ 10 ขวบ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ขณะที่คนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4055 มุ่งหน้าพื้นที่ตันหยงมัส –ดุซุงญอ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด รวมทั้งวิทยุสั่งการให้หน่วยในพื้นที่ตั้งจุดตรวจและสกัดจับรถต้องสงสัยตามเส้นทางหลบหนี