“ครอบครัวบุญญามณี” จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบุญญามณี ถวายวัดไทรงาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด “นิพนธ์”

“ครอบครัวบุญญามณี” จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบุญญามณี ถวายวัดไทรงามพร้อมมอบข้าวสารกว่า 1,300 ถุง แบ่งปันประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด “นิพนธ์ บุญญามณี”
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2569) ครอบครัวบุญญามณี นำโดย นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวนิธิยา บุญญามณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด, นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา และ นายนิธิกร บุญญามณี ประธานบริหารบริษัทสมิหลาคอนสโตเร็จ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนายนิพนธ์ ภายใต้แนวคิด “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”
โอกาสนี้ ครอบครัวบุญญามณีได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารบุญญามณี (คุณพ่อนิพนธ์–คุณแม่กัลยา บุญญามณี) ณ วัดไทรงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารที่พักสำหรับพระสงฆ์-สามเณร และเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม สนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของวัดในระยะยาว
นอกจากนี้ ครอบครัวบุญญามณียังได้มอบข้าวสารกว่า 1,300 ถุง ให้แก่ประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยมีประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ เดินทางมาร่วมรับข้าวสารเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม
ในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระเทพวชิรสุตาภรณ์ (ชิต ติกฺขปญโญ ป.ธ.๙, ดร.) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมที่นายนิพนธ์ดูแลพระพุทธศาสนามาตลอดและเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวบุญญามณีและผู้ร่วมพิธี