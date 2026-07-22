“ปลาหัวโม่งแดดเดียว” สินค้าขายดีริมทะเลสาบสงขลา

พัทลุง - วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านพัทลุงที่บ้านจองถนน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ออกหาปลาหัวโม่งนำมาขายทั้งแบบสดและแปรรูปด้วยการตากแดด จนเป็นสินค้าขายดีริมทะเลสาบสงขลา
วันนี้ (22 ก.ค.) พสมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่บ้านจองถนน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จำนวน 70 ครัวเรือน ที่ยังคงยึดอาชีพการหาปลา หากุ้งหาสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศของแสงยามเช้าที่สวยงาม
ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ออกเรือหางยาวทำการประมงนั้น ปลาที่หามาได้จะเป็นปลาหัวโม่ง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งตัวขนาดใหญ่จะนิยมขายเป็นปลาสด แต่ตัวขนาดเล็กนั้นจะนำมาแปรรูปเป็นปลาเค็มแดดเดียว เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยรูปแบบของการทำการหมักเกลือพอประมาณไม่เค็มจัด
นางวรรณนิศา จันบัว อายุ 41 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า การหาปลาหัวโม่งนั้นเป็นอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ที่ทำกันมานานตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า ปัจจุบันถือว่าปลาหัวโม่งสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี ปลาหาได้ทั้งปี โดยเฉพาะปลาหัวโม่งแปรรูปด้วยการนำมาวางตากแดดก็มีลูกค้ามาจับจอง และแวะซื้อ ช่วงนี้แทบไม่ต้องนำไปวางขายตามตลาด ยิ่งในพื้นที่บ้านจองถนนเป็นเส้นทางผ่านที่ผู้คนสัญจรมาก เพราะเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุด ทำให้ปลาแดดเดียวที่ชาวบ้านแปรรูปขายดี และมีราคาสูงขึ้นจากเดิม ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว
นางวรรณนิศา ยังเล่าอีกว่า ซึ่งนอกจากจะวางอวนหาปลาแล้วยังรับซื้อปลากจากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาแปรรูปขายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 200-300 กิโลกรัม โดยนำมาตากแดดเป็นปลาแผ่น ขายในราคาแผ่นละ 7 บาท หากเป็นกิโลกรัมจะอยู่ที่ 100 บาท
การหาปลาหัวโม่ง (ปลากดหัวโม่ง) เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักที่มั่นคงได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นปลาเฉพาะถิ่นที่เป็นที่ต้องการของตลาดสูง มีเนื้อดี รสชาติอร่อย และทำราคาได้ดี โดยวิธีการหาปลาหัวโม่งนั้นจะเป็นการวางอวนล้อมหรืออวนลอยเท่านั้น