รวบแล้วหนึ่งราย! ต้องสงสัยคาร์บอมบ์ สภ.ตันหยังส่งเข้าศูนย์ซักถามนาวิกโยธิน

นราธิวาส - คืบหน้าคดีคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยงหลังเก่า เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส เชิญตัวผู้ต้องสงสัย 1 ราย เข้าศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์
วันนี้ (22 ก.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 00.10 น. ชุดปฏิบัติการข่าว กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 93 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 93 กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สนธิกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ภายใต้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
การปฏิบัติครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนขยายผลเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้า สถานีตำรวจภูธรตันหยง (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนตัวในพื้นที่ จึงได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า ก่อนเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเจ้าบ้าน พร้อมชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ จนได้รับความเข้าใจและความยินยอมให้เข้าตรวจค้น โดยมีเจ้าบ้านร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจค้น ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัว นายอาลียะห์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี เข้าสู่กระบวนการซักถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลและขยายผลการสืบสวน
ก่อนการเชิญตัว เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อบันทึกสภาพร่างกายตามขั้นตอน พร้อมจัดทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ก่อนส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ค่ายจุฬาภรณ์) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการซักถามตามกรอบของกฎหมาย
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่า การบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยผู้ที่ถูกเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน เพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป